Theatercollectief UMA verbeeldt het leven van schrijver Aphra Behn én dat van haar personages ★★★☆☆

Carmen Van Mulier (links) en Jamie Grant in ‘Oroonoko’. Beeld Ben van Duin

Ze was een van de eerste vrouwen die van het schrijven kon leven: de Britse Aphra Behn (1640-1689), die als jong meisje met haar familie een aantal jaren in Suriname doorbracht, dat toen in Brits bezit was. Ze schreef een groot aantal toneelstukken, gedichten en ook een paar romans, waarvan Oroonoko, the Royal Slave de bekendste is. Een tragisch liefdesverhaal over de Ghanese prins Oroonoko en zijn geliefde Imoinda.

Onder de vlag van Orkater heeft het nieuwe theatercollectief UMA de roman bewerkt tot muziektheater waarin zowel het tragische verhaal van de Afrikaanse prins als het leven en werk van de schrijver zelf aan bod komen.

Het resultaat is een vrij radicale bewerking, waarin door deze 17de-eeuwse Romeo en Julia ook de geschiedenis van de slavernij in Suriname wordt belicht. Prins Oroonoko wordt, nadat hij heeft gehoord over de (vermeende) dood van zijn Imoinda, als slaaf verhandeld, waarna hij in Suriname in handen valt van brute handelaren.

UMA verbeeldt dat alles in kleurrijke scènes, met fraaie kostuums en een imponerende live soundscape van Jimmi Hueting: een mix van techno, klassieke hofzang en Surinaamse muziek. Door de gefragmenteerde opzet van het script is het bij tijd en wijle lastig de draad vast te houden. Daarbij komt dat de drie actrices van UMA – Jamie Grant, Carmen van Mulier en Cripta Scheepers – alle rollen door elkaar heen spelen en het grote gebaar niet schuwen. De mannenrollen worden nogal karikaturaal gespeeld – wijdbeens, met stoere stem en tred.

Aan het eind komt Aphra Behn zelf aan het woord in een beschouwende epiloog, waarin ze in retrospectief stelt dat ze misschien wel de wegbereider is geweest voor schrijvers als Virginia Woolf en Emily Brontë. En wat ook mooi is: de meerstemmige zang. Heel erg mooi zelfs.