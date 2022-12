Theatercollectief Club Lam: ‘De verhalen van historische vrouwen weerspiegelen soms ook onze wereld’

Theatergroep Club Lam, met vanaf links: Ayla Çekin Satijn, Ella Kamerbeek en Marloes IJpelaar. Beeld Renate Beense

Op de theaterschool in Utrecht kwamen Ayla Çekin Satijn, Ella Kamerbeek en Marloes IJpelaar tot de ontdekking dat de toneelcanon te weinig interessante, complexe vrouwenrollen biedt. Ook zagen ze dat er nog altijd gretig wordt getypecast op basis van hoe vol of slank een actrice is. IJpelaar (27): ‘Toen we naar elkaars afstudeervoorstellingen keken, vonden we de rol die de ander moest spelen niet leuk. Ik vond dat Ella zichzelf tekortdeed, Ella vond dat ik mezelf tekortdeed.’ Kamerbeek (30): ‘Ik dacht toen: we kunnen blijven zeuren, maar we kunnen er ook zelf iets aan veranderen.’

Na hun afstuderen stortten IJpelaar en Kamerbeek zich allereerst op de 18de-eeuwse Franse koningin Marie Antoinette, die ze in Let Them Eat Cake (2019) neerzetten als een wereldberoemde popster en influencer. Çekin Satijn (27) vertolkte een aantal keren de rol van Marie Antoinette en voegde zich vervolgens bij het duo. Dat luidde het begin in van theatercollectief Club Lam.

IJpelaar, de schrijver van het collectief: ‘We hebben vaak een bekrompen beeld van historische vrouwen, terwijl daar altijd een heel verhaal achter zit. Een verhaal dat soms ook onze wereld weerspiegelt: Marie Antoinette was eigenlijk een tienerster à la Britney Spears. In onze versie van Lolita (2021) heeft een jonge vrouw die in haar jeugd is misbruikt een naaktkanaal op het OnlyFans-platform. Met een knipoog proberen we zo een repertoire met diverse vrouwelijke personages te creëren. En daarmee automatisch ook nieuwe rollen voor jonge actrices, wat een belangrijke missie van ons is.’

Club Lam speelt ‘Rubens Meisjes’. Beeld Vivian Camphuijsen

De komende maanden begeeft Club Lam zich in de wereld van een beroemde schilder: in Rubens Meisjes spelen ze de drie Gratiën, charmante godinnen uit de Griekse en Romeinse mythologie, die bijeenkomen in een atelier. Een van de drie is een dakloze kunstenares die baalt dat ze geen groot publiek heeft en erover klaagt dat mensen pas een schilderij willen kopen ‘als je een realityshow hebt’. Een ander heeft een duurzaam huis en een VanMoof-fiets; door te vloggen heeft zij wel naamsbekendheid weten te vergaren.

Alle drie de modellen maken zich druk over het klimaat, de oorlog in Oekraïne, het kapitalisme en de vierde godin, die nergens te bekennen is.

Meestal bedenkt Çekin Satijn het concept voor een stuk, maar ditmaal was het Kamerbeeks idee om iets te maken over de volle vrouwen die werden vereeuwigd door de Vlaamse barokschilder Peter Paul Rubens. Kamerbeek: ‘Ik dacht jarenlang dat ik me wel kon herkennen in die vrouwen, totdat ik de schilderijen opnieuw ging bekijken. Ze hebben best lekkere lijven; je ziet hier en daar wel vetrollen en putjes, maar ik dacht altijd dat ze dikker waren. Het uitgangspunt van dit stuk werd: hoe is het schoonheidsideaal door de eeuwen heen veranderd?’

Vooroordelen

Nadat ze het eens zijn geworden over het onderwerp en de thema’s, volgt er een ‘onderzoeksweek’. Çekin Satijn: ‘Dan bespreken we de vooroordelen die we zelf hebben, hoe onze generatie ertegen aankijkt en wat de beelden van Rubens met ons persoonlijk doen. Marloes destilleert ideeën uit deze gesprekken, koppelt die aan de feiten en begint dan met schrijven.’

Dat Club Lam dicht op de actualiteit zit, blijkt wel uit een scène waarin een van de Gratiën woedend het idee opwerpt om soep over een schilderij te gooien, of zich eraan vast te lijmen. Çekin Satijn: ‘Dat zat al in ons stuk voordat de klimaatactivisten het deden. We werden door het echte leven ingehaald.’

Een ander streven van Club Lam is het laten samensmelten van de online- en offlinewereld. Net als in hun vorige voorstelling Lolita zijn er bij Rubens Meisjes een paar grote schermen op het podium geplaatst, waarop het publiek kan meekijken op de telefoons van de personages, die volop gebruik maken van Google en sociale media.

IJpelaar: ‘Rubens Meisjes gaat ook over het krijgen van aandacht en volgers. Ik denk dat we nog steeds geen helder besef hebben van de impact die het internet en sociale media op ons leven hebben. Wij proberen dat spelenderwijs te onderzoeken.’

Çekin Satijn: ‘We leven tegenwoordig in twee werelden, dus het zou raar zijn om dat niet in het theater mee te nemen. En het is voor ons een leuke uitdaging, omdat we onszelf ook graag in film uitdrukken.’

Fascinerende vrouwen

Komend jaar maken de drie ambitieuze theatermakers een paar uitstapjes. Çekin Satijn, die eerder de korte film Beş maakte, gaat haar tweede film schrijven en regisseren. IJpelaar gaat regisseren bij de Toneelschuur in Haarlem en Kamerbeek zal spelen in een stuk van toneelgezelschap Dood Paard. Club Lam blijft echter hun thuishonk, waarmee ze nog een waslijst aan ideeën over fascinerende vrouwen willen afwerken. Daarin staan ze niet alleen: er zijn momenteel diverse theatermakers die een veelheid aan vrouwelijke perspectieven naar het toneel vertalen, zoals schrijver Nina Spijkers, theatercollectief Collectiet en regisseur Eline Arbo.

Kamerbeek: ‘We zitten naar mijn idee niet in elkaars vaarwater. We zijn ook blij dat er meer vrouwen zijn die dit werk doen, want er moeten gewoon meer gelaagde vrouwenrollen komen.’