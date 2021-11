The Wrath of God van Sofia Goebaidoelina kan zelfs de meest overtuigde atheïst godsvrucht inboezemen ★★★★☆

Aan kosmische, maar bikkelharde klanken is bij de onlangs 90 geworden componist Sofia Goebaidoelina nooit een gebrek. The Wrath of God, één van de twee wereldpremières op dit nieuwe album van het intens spelende Gewandhausorchester onder leiding van Andris Nelsons, kan met zijn grimmige koperfanfares zelfs de meest overtuigde atheïst godsvrucht inboezemen.

Goebaidoelina componeert vaak thematische series. Zo zijn zowel The Wrath of God als vioolconcert Dialog: Ich und Du afgeleiden van een recent oratorium. Het schept enige verwarring dat de twee werken hier zij aan zij klinken, omdat ze zowel melodisch als harmonisch van hetzelfde laken een pak zijn. De ietwat voorspelbare vraag-antwoordstructuur van Dialog: Ich und Du verbleekt, ondanks het heerlijk hese solospel van violist Vadim Repin, bij de apocalyptische visioenen van The Wrath of God.

Voor de balans was het beter geweest de sprankelende natuurtoonklanken van The Light of the End tussen beide werken in te klemmen. Goebaidoelina’s rijkgeschakeerde klanktaal zou dan beter uit de verf zijn gekomen.

Gewandhausorchester Sofia Gubaidulina Klassiek ★★★★☆ Deutsche Grammophon