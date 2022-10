The Woman King is een degelijk geregisseerd, sterk geacteerd, opzwepend epos ★★★☆☆

The Woman King

Het machtige West-Afrikaanse koninkrijk Dahomey, van de 17de tot de 19de eeuw gelegen in het huidige Benin, had naast een gewoon leger ook een strijdmacht die volledig uit vrouwen bestond. Deze vrouwelijke militairen, de Agojie, stonden bekend om hun moed en meedogenloosheid.

De actiefilm The Woman King pretendeert niet het ware verhaal te vertellen van de Agojie, maar duikt wel in de geschiedenis van de zwarte vrouwelijke krijgers, die eerder al de inspiratiebron vormden voor de fictieve Dora Milaje, het elitekorps van vrouwen uit de superheldenfilm Black Panther.

Black Panther baande ook in een ander opzicht het pad voor The Woman King. Hoewel de films niets met elkaar te maken hebben, kon de laatste pas van de grond komen nadat de eerste een succes was geworden. Een actiefilm met alleen maar zwarte acteurs, dat werd lange tijd in Hollywood als niet lucratief beschouwd. Laat staan een film vol vrouwelijke zwarte strijders.

Na zeven jaar doorzetten – met actrice Viola Davis als een van de grote voorvechters van het project – is The Woman King er toch gekomen. Het budget van 50 miljoen dollar is niet kinderachtig. Een prima investering waarschijnlijk, want de film wordt vast een succes: het is een degelijk geregisseerd, sterk geacteerd, opzwepend epos waarin grote veldslagen worden afgewisseld met romantiek, persoonlijk drama en gekonkel aan het hof. Regisseur Gina Prince-Bythewood liet zich inspireren door spektakelfilms als Braveheart en Gladiator, en dat is goed te zien.

Met veel vuur en overtuiging speelt Viola Davies Nanisca, in 1823 de leider van de Agojie. Ze probeert haar koning (John Boyega) ervan te overtuigen het op te nemen tegen een concurrerend koninkrijk. Daar heeft ze persoonlijke motieven voor, maar die blijven lang verborgen. Een van de jonge rekruten van de Agojie, de koppige Nawi (Thuso Mbedu) heeft er iets mee te maken.

Scenarioschrijver Dana Stevens baseerde het verhaal op historische feiten, maar liep daarbij tegen zwarte bladzijden aan die zich minder goed lenen voor een opbeurend actiespektakel. Dat Dahomey zijn rijkdom grotendeels dankte aan het verhandelen van slaven die werden gestolen uit omliggende gebieden, wordt in The Woman King niet verzwegen, maar wel een beetje weggemoffeld. Heldin Nanisca wil niet langer profiteren van de slavenhandel, maar ziet een toekomst in palmolie.

Ondanks die stroeve verhouding tot de geschiedenis en een wat ongemakkelijke romance tussen Nawi en een slavenhandelaar is The Woman King origineel en vaak meeslepend. Het ontbreekt de film in elk geval niet aan overtuigingskracht: zodra de Agojie hun strijdlied zingen, wens je ze elke overwinning toe.