The White Lotus, over de verwikkelingen in een Hawaiiaans resort, is snoeiharde satire over sociale klasse ★★★★☆

Het personeel van het resort The White Lotus in de gelijknamige serie.

Kijkers van een bepaalde leeftijd zullen de opening van de serie The White Lotus herkennen. In de eerste beelden arriveren een aantal Amerikaanse gasten bij The White Lotus, een luxe resort op Hawaï, waar ze worden welkom geheten door de manager en zijn personeel. Iedereen boven de vijftig zal de knipoog naar Amerikaanse jaren-zeventig series als The Love Boat en Fantasy Island hebben opgepikt. Een assortiment gasten arriveert in elke aflevering in een paradijselijke setting (al dan niet drijvend) en beleeft ver van het dagelijks leven vrolijke, romantische avonturen, waar ze een partner of op zijn minst een levensles aan overhouden.

Bedrieglijke aanloop in het geval van deze serie van Mike White, want dit aards paradijs zal een kaartenhuis blijken dat het slechtste – en in sommige verrassende gevallen het beste – in de mens bovenhaalt. White is van alle markten thuis, maar onderscheidde zich vooral als scenarioschrijver, onder meer van The School of Rock (2003), geschreven voor zijn vriend Jack Black, die de hoofdrol speelt. Ook schreef hij de HBO-serie Enlightened (2011) met actrice Laura Dern als een vrouw die een mentale breakdown te boven moet komen. Enlightened kreeg goede recensies, maar werd vanwege de teleurstellende kijkcijfers na twee seizoenen geschrapt.

Tien jaar na Enlightened kunnen we The White Lotus als een opvolger beschouwen, precies op dat soms akelig scherpe snijvlak van komedie en drama, waar Mike White, die de zes afleveringen schreef en regisseerde, zich zo thuis lijkt te voelen.

De gebeurtenissen spelen zich, als een Hawaiiaanse versie van Downton Abbey, voor en achter de schermen van het resort af. Een van de verhaallijnen waar deze twee werelden fataal bij elkaar dreigen te komen is die van het pasgetrouwde stel Rachel (Alexandra Daddario) en Shane (Jake Lacy). Hun huwelijksreis begint met een verkeerde boeking, omdat de huwelijkssuite al vergeven blijkt te zijn. Een kwestie die vanuit het perspectief van rijkeluiszoon Shane al snel uitgroeit tot een epische strijd met de getergde manager van het hotel (Murray Bartlett, die een Emmy verdient voor beste menselijke implosie). Ondertussen gaan ook de ogen van zijn vrouw open. Zij realiseert zich dat ze de rol moet spelen van trophy wife die haar eigen ambities (om armlastige journalist te worden) maar aan de kant moet zetten.

Jennifer Coolidge speelt een uitzinnige rol als volstrekt verwarde vrouw die naar Hawaii is gekomen om de as van haar moeder in de oceaan uit te strooien. En we volgen de leden van de familie Mossbacher, bij wie meerdere levenslessen wel heel hardhandig arriveren, en een onverwachts iemand aan het langste eind trekt. The White Lotus is nog heel veel meer en je kunt het resort ook rustig als een snoeiharde satire over sociale klasse beschouwen. En passant wordt ook nog duidelijk dat het hotel op land van oorspronkelijke bewoners is gebouwd, die nu goedkoop worden ingehuurd om zang en dans bij het diner te leveren. En let vooral eens op de geweldige soundtrack van Cristobal Tapia de Veer, die een soort soundscape van Hawaiiaanse trance onder de gebeurtenissen legt. Let it flow, it floats back to you, om met het titellied van The Love Boat te spreken.