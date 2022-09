The White Lotus en Succession zijn de grote winnaars van de Emmy’s

The White Lotus won tien Emmy's tijdens het prijzengala voor de Amerikaanse televisiewereld. Beeld Getty Images

Met The White Lotus en Succession als de grote winnaars was het duidelijk dat 74ste Emmy Awards, het prijzengala van de Amerikaanse televisiewereld, de avond van HBO en streamingdienst HBO Max zou worden. De prijs voor beste televisiedrama, de belangrijkste onderscheiding van de avond, was alweer de zesde prijs in acht jaar voor HBO. Aan het slot van de drie uur durende ceremonie, die grotendeels langs verwachte lijnen liep, had HBO 38 Emmy’s op de teller staan, tegenover 26 voor rivaal Netflix.

The White Lotus, een zwarte tragi-komedie die zich voor en achter de schermen afspeelt van het gelijknamige resort op Hawai, won tien Emmy’s in totaal, het record voor de avond. Mike White, scenarist en regisseur van de show, won er twee, acteurs Murray Bartlett en Jennifer Coolidge vielen ook in de prijzen. In oktober start het tweede seizoen, dat zich ditmaal in een resort van de White Lotus-keten op Sicilië afspeelt.

Maar de opmerkelijkste prijzen van de avond kwamen toch bij Netflix terecht. Squid Game-hoofdrolspeler Lee Jung-jae won de prijs voor beste acteur in een drama, terwijl Hwang Dong-hyuk de Emmy voor beste regie ontving. Squid Game, een Zuid-Koreaans dystopisch drama met hele zwarte kantjes, was een van de opmerkelijke succesverhalen van het televisiejaar 2021, en bewees ook dat producent Netflix een internationaal drama een wereldpodium kon geven. Die triomf is nu compleet met twee grote prijzen voor Zuid-Koreanen in het gesloten bolwerk van de Amerikaanse televisiewereld; te vergelijken met de triomf van de speelfilm Parasite van Bong Joon-ho bij de Oscaruitreiking in 2020.

Lee Jung-jae (Squid Game) won de Emmy voor beste acteur in een drama. Beeld REUTERS

Jesse Armstrong, de Britse schepper van Succession, refereerde nog aan de troonswisseling die gaande was toen hij op het podium in Los Angeles zijn prijs kwam ophalen. ‘Het is een grote week voor successions (opvolgingen, red.)’, merkte hij op. ‘Alleen zijn er bij ons meer stemmen geteld dan bij prins Charles.’ Acteur Matthew Macfayden, die in de serie de glibberige Tom Wambsgans speelt, won een Emmy voor beste bijrol in een drama.

In de kortlopende serie-categorieën waren er acteerprijzen voor Michael Keaton voor zijn rol als verslaafde dokter in Dopesick en voor Amanda Seyfried voor haar rol als tech-ondernemer Elisabeth Holmes in The Dropout.

Ted Lasso, de comedyserie van Apple TV Plus, won voor de tweede keer de prijs voor beste comedyserie, met, voor de tweede maal, acteerprijzen voor Jason Sudeikis als coach Lasso, een American footballcoach die een Engelse Premier League Club gaat leiden. Als de Emmy-stemmers, de 25.000 leden van de Amerikaanse Television Academy, eenmaal een favoriet hebben dan kan een show of een acteur daar jarenlang van blijven profiteren. Zendaya won alweer haar tweede Emmy voor de rol van Rue in Euphoria. Last Week Tonight van John Oliver won voor de zevende achtereenvolgende keer en Saturday Night Live voor het zesde jaar op rij.

Er werd tussen de dankwoorden hier en daar ook gerefereerd aan de moeilijkheden waarin sommige streaningdienst zich sinds dit jaar bevinden, waarbij HBO Max en Netflix bezig zijn met bezuinigingen en strengere keuzen. Gastheer Kenan Thompson, bekend van Saturday Night Live, legde het Emmypubliek nog even uit wat Squid Game eigenlijk was. ‘Dat is die competitie waar je aan meedoet als je bezwijkt onder enorme schulden. En wie doet er mee in het nieuwe seizoen: Netflix!’