The Wheel of Time: serie zit klem tussen GoT en LotR ★★☆☆☆

The Wheel of Time

De populaire The Wheel of Time boekenserie van Robert Jordan beslaat meer dan 12 duizend pagina’s. Dus ze kunnen nog wel even vooruit bij Amazon, waar het eerste seizoen van de gelijknamige televisieserie wordt uitgezonden, terwijl de opnamen van een tweede seizoen al zijn gestart. We nemen aan dat fans van de fantasyboeken tevreden zijn over de eerste afleveringen, maar het is wel de vraag of er voorbij die fanbase veel zieltjes gewonnen zullen worden. WOT is geen GoT, als u ons kan volgen. En Game of Thrones, de jarenlang razend populaire fantasyserie van HBO, is voor de nieuwe streaming platformen toch de maat der dingen. Amazon, een van de grootste bedrijven ter wereld, mag andere hoofdbezigheden hebben, ze betaalden in 2017 250 miljoen dollar alleen voor de rechten op het werk van Tolkien. Tegen de tijd dat we daar iets van zien zal het ongetwijfeld de duurste serie ooit zijn.

Tot LotR, de serie (ze zijn gek op afkortingen in fantasyland) moeten we het doen met The Wheel of Time, waarvoor Amazon in Tsjechië een enorme studio en set heeft gebouwd, zodat ze voorlopig vooruit kunnen. Het is duidelijk dat Jordan zich heeft laten inspireren door het werk van Tolkien. Zijn wereld doet sterk aan Midden-Aarde denken en ook de queeste vertoont bekende trekken. In de mythologie van The Wheel of Time staat het geloof in reïncarnatie centraal en wordt er gestreden tussen de magische kaste van de Aes Sedai, een groep vrouwelijke tovenaars en het kwaad. In plaats van een ring is het nu zoeken naar de Dragon, een soort dalai lama-achtige figuur, die voor goed of slecht nieuws (de ondergang van de wereld) kan zorgen.

The Wheel of Time opent in een fraai landelijk dorp (wie ‘De Gouw’ zegt is af) waar Moiraine (Rosamund Pike), een lid van de Aes Sedaim, arriveert om een vijftal jonge dorpelingen (onder wie mogelijk de Dragon) te waarschuwen dat het kwaad naar ze op zoek is. Als het dorp wordt overvallen door monsterachtige wezens, waar we geen Ork tegen mogen zeggen, begint de vlucht en de zoektocht naar de Dragon.

Weinig origineel wellicht, maar het probleem is vooral dat op de helft van dit eerste seizoen de charismameter nog nauwelijks is uitgeslagen. Rosamund Pike legt gewicht in de schaal, maar de jonge acteurs lijken uit de reservebak van Game of Thrones afkomstig. En dan begint ook op te vallen dat special effects, landschappen en sets allemaal wel erg Peter Jackson light zijn.