The Wetsuitman vraagt nogal veel van de luisteraar ★★★☆☆

The Wetsuitman

In 2014 treft een gepensioneerde architect aan de zuidkust van Noorwegen een aangespoeld duikerspak aan. Uit de pijpen van het pak steken beenderen. Deze ‘wetsuitman’ stelt de autoriteiten voor raadsels. Er wordt in Noorwegen geen duiker of surfer vermist, dna-onderzoek levert evenmin iets op. Bovendien is de stof van het pak veel te dun voor de koude Noordzee.

Een maand later komt er een telefoontje uit Nederland. Op Texel is een zelfde wetsuit met een stoffelijk overschot aangespoeld. De Nederlandse politie weet het pak dankzij een anti-diefstalchip te herleiden tot de Decathlon in Calais. Daar blijken de twee wetsuits gelijktijdig cash te zijn gekocht, samen met snorkels, een masker, vinnen en een waterdichte map voor papieren. De klant heeft contant afgerekend in de Franse sportzaak en er zijn geen camerabeelden – opnieuw loopt het spoor dood.

Wel leidt het spoor tot een theorie: twee migranten hebben geprobeerd van Calais naar Engeland te zwemmen, in plaats van zich te verstoppen in een vrachtwagen. Dat gegeven vormt het uitgangspunt van The Wetsuitman, een theatervoorstelling die is bewerkt tot een podcast annex hoorspel in vier delen. Drie acteurs, Yinka Kuitenbrouwer, Robbert Vervloet en Maxime Waladi, vertolken samen 28 personages.

Het door de Vlaamse regisseur Freek Mariën geschreven audioverhaal verandert zelf ook een aantal keer van gedaante. Het begint als een detective in Noorwegen en verandert dan in een journalistieke zoektocht in Calais naar de identiteit van de zwemmers. Dan volgt een reeks getuigenissen, onder wie van een Syriër die vanuit Engeland zoekt naar zijn in Calais verdwenen neef. De podcast eindigt in Damascus bij de familie van de in Noorwegen gevonden zwemmer.

Het verspringen van de vertelvormen en vooral van de toon (van een wat oubollige whodunnit tot een bloedserieus en tragisch familiedrama), vraagt nogal veel van de luisteraar. Bovendien ebt de spanning weg zodra duidelijk is geworden dat de Noorse wetsuitman een migrant uit Calais is. De resterende afleveringen voelen, alle goede bedoelingen ten spijt, als een lange epiloog die de luisteraar met de neus op de feiten van het Europese vluchtelingendrama wil drukken.

Het was overigens Anders Fjellberg, een jonge journalist van de Noorse krant Dagbladet, die in 2015 door volhardend onderzoek achterhaalde wie de verdronken migranten waren: Syrische mannen van 22 en 28 jaar. Fjellberg bezocht Calais en de nabestaanden. Zijn nuchtere, journalistieke verslag, ook afgedrukt in NRC en online als beknopte Ted-lezing te vinden, beklijft meer dan deze theatrale bewerking.