‘The Wedding’ laat het publiek nu en dan glimlachen, maar de echte verwondering blijft uit ★★☆☆☆

‘The Wedding’ door Collectief Het Paradijs. Beeld Bart Grietens

Op het modderige terrein van de Utrechtse Parade zien we spelers van Collectief Het Paradijs vrolijk dansen in de regen. Ook in de tent heerst een feestelijke sfeer: drie mannen, gekleed in kleurrijke pakken, en twee vrouwen in verleidelijke cocktailjurken dansen opgewonden op pompende muziek. Ze vechten om een bruidsboeket en storten zich in dancebattles, waarin ze elkaars energieke danskunsten proberen te overtreffen. Hierna slaat de sfeer om en wordt er op een lange tafel agressief met elkaar geworsteld. Plots beginnen ze dan achterstevoren te spelen en gaan ze strak getimed terug in de tijd, tot ze het beschaafde begin van de voorstelling weer hebben bereikt.

Er zijn meer van dit soort wendingen waarmee het jonge mimecollectief het publiek nu en dan laat glimlachen, maar de echte verwondering blijft uit. Waar ze vorig jaar op de Parade op absurdistische wijze een bij vlagen geestige uitvaart illustreerden in Descend into the Grave, waarin de spanning te snijden was door hun schichtige bewegingen, doet The Wedding eerder denken aan een uit de hand gelopen technofeestje.

Ja, er is een enorme bruidstaart, er wordt veel gedronken en uiteraard ongemakkelijk geflirt. Maar het bewust oppervlakkige spel, de harde muziek en het comazuipen maken na verloop van tijd weinig indruk.

Aan het einde hebben de bedwelmde bruiloftsgasten ieder een dieptepunt bereikt. Regisseur Ivar Schutte poogt dan alsnog de essentie van een liefdevolle ceremonie te ensceneren, die zowel de spelers als het publiek moet ontroeren. Daarin slaagt hij enigszins dankzij de innemende Anne Hofman, die ondanks haar gedesillusioneerde blik straalt als een bruid op haar grote dag. Een welkome afsluiting na een half uur hectiek, die helaas de nodige verrassingen en intrigerend spel ontbeert.