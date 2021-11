The United States vs. Billie Holiday zoomt in op de sensatie die het lied Strange Fruit teweegbracht ★★★★☆

The United States vs Billie Holiday

Strange Fruit is het roemruchte protestlied van soul- en jazzzangeres Billie Holiday (1915-1959) over het lynchen van zwarte Amerikanen. Het is ook, wanneer The United States vs. Billie Holiday begint, een controversiële sensatie. We schrijven de jaren veertig van de vorige eeuw, Holiday vertolkt steeds nadrukkelijker de stem van het onderdrukte deel in de racistische VS, terwijl de overheid bij monde van antidrugszeloot Harry Anslinger het lied beschouwt als ‘muzikaal startpistool voor de burgerrechtenbeweging’.

De machthebbers pogen haar onschadelijk te maken door haar te pakken op haar zwakke plek: haar voorliefde voor verdovende middelen. Die focus op het korte leven van de zangeres, ontleed aan het boek Chasing the Scream van Johann Hari, doet de film bijzonder goed. Regisseur Lee Daniels (Precious, The Butler) vermijdt de valkuilen van de biopic en duikt doelgericht de diepte in. Andra Day, terecht genomineerd voor een Oscar, speelt met het gebutste, iconische titelpersonage de rol van haar leven.