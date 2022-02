The Texas Chainsaw Massacre doet weinig met bijna al zijn interessante ideetjes ★★☆☆☆

Texas Chainsaw Massacre

De protagonisten van The Texas Chain Saw Massacre (1974) bezweken, zoals wel meer menselijk slachtvee uit horrorfilms, vooral aan hun naïviteit: natúúrlijk hadden ze nooit dat met botten en schedels opgevrolijkte huis moeten binnenwandelen.

De stadse jongeren uit de Netflix-update The Texas Chainsaw Massacre hebben niets van die geschiedenis geleerd. Ze zakken af naar het Texaans spookplaatsje Harlow, dat ze tot millenialparadijs willen transformeren. Koffietentje hier, galerie daar: zelfs in dit vermolmde gehucht is alles mogelijk, geloven influencers Dante (Jacob Latimore) en Melody (Sarah Yarkin). Ze hebben Harlow gekocht en gaan de panden veilen aan idealistische young creatives zoals zij.

Nog voordat de touringcar met geïnteresseerden arriveert, krijgen Dante en vrienden de eerste omineuze voortekenen dat hun plan gruwelijk zal mislukken. Een van de bouwvallen blijkt bewoond door een doodzieke vrouw en haar zoon, een groezelige kolos die door regisseur David Blue Garcia zo overduidelijk buiten beeld wordt gehouden dat je als TCSM-kenner meteen weet dat dit de iconische, kettingzaag-zwaaiende kannibaal Leatherface (Mark Burnham) moet zijn. Dante schakelt meteen de politie in om de vrouw het huis uit te zetten, waarna zij een hartaanval krijgt en overlijdt. Zoonlief slaat op tilt en snijdt een van de agenten aan gort met het bot van diens eigen afgerukte arm. Was de hele film maar zo efficiënt en doeltreffend.

The Texas Chainsaw Massacre kent de wraakzuchtige terugkeer van Sally Hardesty (Olwen Fouéré), de enige die de eerste Texaanse slachtpartij kan navertellen. Haar rentree voelt lauwwarm, en zo doet de film weinig met bijna alle interessante ideetjes. De meeste overlevingskans heeft Melody’s zus Lila (Elsie Fisher), die nog altijd getraumatiseerd is door een aanslag op haar school. En laat nou net die seksistische, geweergekke redneck-klusjesman (Moe Dunford) te hulp schieten wanneer Leatherface dood en verderf zaait.

Leidmotief in het nauwelijks spannende, maar onsmakelijke geheel is de sarcastische blik waarmee de film zijn twintigers observeert. Zo idealistisch als ze zich voordoen, zo moreel doortrapt en wereldvreemd zijn ze in werkelijkheid. En dat terwijl The Texas Chainsaw Massacre precies deze leeftijdscategorie als doelgroep uitkiest.

Cynisch hoogtepunt is de scène waarin Leatherface een bus vol feestende jongeren binnenstapt. In een reflex trekken ze hun smartphone, om hun filmpjes van de maniak en zijn bloederige kettingzaag te delen op Instagram. Best onhandig, zo’n gedigitaliseerd overlevingsinstinct.

The Texas Chainsaw Massacre Horror ★★☆☆☆ Regie David Blue Garcia. Met Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Jacob Latimore, Moe Dunford, Nell Hudson, Jessica Allain, Mark Burnham, William Hope, Alice Krige. 83 min., te zien op Netflix.