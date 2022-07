The Stones waren op hun best. Vooral Mick Jagger deed bij de toeschouwer het besef van vergankelijkheid verdwijnen ★★★★☆

Zanger Mick Jagger tijdens het concert van The Rolling Stones in de Johan Cruijff Arena. Beeld ANP / Robin Utrecht

Waar is Keith? Wanneer de gitarist van The Rolling Stones in de uitverkochte Johan Cruijff Arena zijn twee liedjes heeft gezongen – een vast blokje om zanger Mick Jagger even wat rust te geven – en de eerste noten van Miss You opklinken, is de gitarist even weg. Jagger daarentegen is terug en staat Ron Wood even bij als tweede gitarist.

We zijn halverwege het concert en het is niet de eerste keer dat de band tijdens hun Sixty Tour het even zonder hun gitarist, bedenker van een aantal van nog altijd overrompelende en onsterfelijke gitaarriffs uit de popgeschiedenis even niet thuis geeft. Eerder op de avond, tijdens Sweet Virginia, staat hij met zijn afgeragde Telecaster zoals meestal dicht op drummer Steve Jordan, die het gat nagelaten door de vorig jaar overleden Charlie Watts vult.

Maar spelen doet Keith nauwelijks. Hij zingt wat mee in het refrein, heeft het met zijn lichtblauwe wollen muts op zichtbaar naar zijn zin, ‘oh yeah’, maar gitaarspelen laat hij vooral over aan Ron Wood. Die heeft met zijn 75 jaar naast Mick Jagger (eind deze maand 79) de meeste energie. Hij holt met zijn gitaar achter Mick aan op de catwalk en speelt in You Can’t Always Get What You Want een vurige gitaarsolo. Keith beweegt niet alleen weinig, hij houdt zijn spel tot een minimum beperkt en als hij Tumbling Dice of Start Me Up met een van die onverwoestbare riffs opent, staat zijn gitaar zo ongenadig hard in de mix dat het bijna pijn doet aan de oren.

Keith Richards (78) is een beetje het zorgenkindje van de band geworden. Jagger danst nog over het podium alsof hij 35 is en hij zingt nog geweldig, al lijkt hij in Let’s Spend The Night Together wat kortademig. Maar prachtig, die souplesse waarmee hij in Midnight Rambler even wat bluesklassiekers van Muddy Waters en Robert Johnson citeert, of harmonica speelt in Sweet Virginia. Hij maakt zijn excuses voor het afzeggen van de show vorige maand en zijn opmerking ‘het is goed dat jullie hier zijn en niet bij Frans Bauer’ geeft wel aan dat hij de reacties daarop goed heeft gevolgd. Bij ieder bezoek hier (vanavond het 43ste, telde hij zelf) worden zijn Nederlandse woordenschat en uitspraak wat beter. ‘We missen hem’, zegt hij over Charlie Watts. En of er hier ook boeren zijn, vraagt hij met gespeelde bezorgdheid over mogelijke hindernissen na afloop.

Jagger is in topvorm. Natuurlijk, de met blazers en koortje uitgebreide band zorg voor een goed vangnet. Maar wat bij de beste Stones-concerten gebeurt, voel je ook nu weer als je naar hem kijkt: het besef van tijd of vergankelijkheid valt volledig weg. Hier staat geen man van bijna 80 jeugdigheid te veinzen, hier staat Mick Jagger die een heel stadion even het besef van tijdloosheid geeft.

En als Wood en Richards elkaar dan echt even vinden in een knallend Paint It Black, is er die ontroering die door het lijf siddert. Steve Jordan ramt met ferme klappen elke twijfel anno 2022 over het bestaansrecht van The Rolling Stones weg. En gelukkig, daar is Keith.