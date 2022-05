The Smile speelt de mooiste en spannendste muziek van Thom Yorke die niet door Radiohead is gemaakt ★★★★☆

The Smile is de op z’n minst opmerkelijke naam die Thom Yorke een jaar geleden aan zijn nieuwe trio meegaf. Want lachen is wel het laatste waar je aan denkt wanneer je je weer eens door het fraaie maar door de bank genomen toch ernstige werk van Yorkes band Radiohead spit.

Maar je schiet bij het beluisteren van het nu verschenen album A Light for Attracting Attention minstens één keer in de lach, wanneer Yorke aan het begin van Open the Floodgates het aloude adagium ‘don’t bore us, get to the chorus’ prevelt. Refreintjes, liedjes, pakkende songs: het komt allemaal al een jaar of twintig niet meer voor in het muzikale idioom van Yorke (53).

The Smile, na Atoms for Peace (met onder meer bassist Flea), een nieuw zij-project van de Radiohead-voorman, bestaat naast Yorke uit Radioheadgitarist Jonny Greenwood en jazzdrummer Tom Skinner (Sons of Kemet). Wat tijdens hun streamoptredens eerder dit jaar al bleek wordt op dit album onderstreept: The Smile klinkt meer als Radiohead dan alle andere muziek waar Yorke zijn naam aan heeft verbonden.

Je hoort in het punky You Will Never Work in Television Again zelfs hardere gitaren dan ooit. Daar staan wonderschone stukken tegenover, die met hulp van orkest haast betoveren. Yorke en Greenwood spelen al jaren samen, maar lijken door de nieuwe drummer in het fraaie The Opposite uitgedaagd te worden tot nieuwe muzikale patronen. De miniatuurtjes die Greenwood speelt fonkelen, terwijl Yorke van het door akoestische gitaar gedragen en mooi gezongen Free in the Knowledge voor het eerst in jaren weer eens een meeneuriebaar liedje maakt.

Prachtig, zoals het meeste op dit album, dat misschien wel de mooiste en spannendste niet door Radiohead gemaakte muziek van Yorke bevat. Radiohead lijkt de afzender, maar The Smile is de naam.

The Smile A Light for Attracting Attention Pop ★★★★☆ XL/Beggars (cd/lp verschijnt 17 juni)