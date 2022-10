The Sleeping Beauty door Het Nationale Ballet is een show om je drie uur lang aan te vergapen ★★★★☆

Jakob Feyferlik als Florimund en Maia Makhateli als Aurora in ‘The Sleeping Beauty’ van Het Nationale Ballet en Het Balletorkest Beeld Marc Haegeman

Honderd jaar slapen om dan door een prins te worden wakker gekust, terwijl je overwoekerde omgeving subiet in een paradijs verandert: The Sleeping Beauty (Doornroosje) is een aanlokkelijk sprookje om even aan alle crises te ontsnappen. Zeker de in goudkleuren gedoopte versie uit 1981, die Het Nationale Ballet en Het Balletorkest na vijf jaar weer op de planken brengen. Met 118 rollen en 340 kostuums vol zwierige sleepmantels, weelderige jachtkostuums en royaal versierde japonnen is het een voorstelling om je ruim drie uur aan te vergapen. Bovendien kan het hele gezelschap, inclusief figurerende oud-dansers in karakterrollen, laten zien wat het aan ballettechnische brille in huis heeft. Na de bejubelde uitvoering vrijdag door het nieuwe solistenpaar Olga Smirnova en Victor Caixeta, voerden ook eerste solisten Maia Makhateli en Jakob Feyferlik woensdag (première) en zaterdag uiterst complexe balletvariaties schitterend beheerst uit. Makhateli hield stralend haar balans tijdens het huzarenstukje van het beroemde Rozenadagio in de eerste akte. Met een triomferende rust draaide ze stapvoets op haar standbeen (de zogenoemde promenade) terwijl ze het andere been perfect strekte. Ook Feyferlik toonde zijn klasse, juist in kristalheldere kleine sprongetjes.

Floortje Eimers als Carabosse in ‘The Sleeping Beauty’. Beeld Marc Haegeman

Tel daarbij op de spectaculaire competitie in goed en kwaad tussen de Seringenfee van Erica Horwood en de met donder en bliksem smijtende Carabosse van Floortje Eimers. Hier en daar dwarrelde een goudsnipper te vroeg omlaag, helde een balletlijfje te energiek zijwaarts en sprong een mannentorso een tel te laat omhoog. Ook Het Balletorkest onder leiding van Ermanno Florio liet tijdens de Proloog een paar gehaaste, ontstemde klanken vallen. Maar met het escapisme kwam het helemaal goed, zeker toen tijdens de slotakte de Gelaarsde Kat, Assepoester, de Blauwe Vogel en hun sprookjescollega's het huwelijksfeest van Aurora en Florimund kwamen opluisteren.

‘The Sleeping Beauty’. Beeld Marc Haegeman

The Sleeping Beauty Dans ★★★★☆ Door Het Nationale Ballet en Het Balletorkest. Choreografie: Marius Petipa en Sir Peter Wright. Muziek: Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. 15/10, Nationale Opera & Ballet. Aldaar t/m 2/1