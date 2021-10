The Simpsons in Balenciaga: Demna Gvasalia heeft de spectaculairste modeshow in Parijs

Christian Dior Beeld Imaxtree

Het schema loog er niet om: maar liefst 98 shows stonden er op het programma, dat liep van maandag 27 september tot en met dinsdag 7 oktober. 37 shows waren live, op locatie en met gasten. De rest was online, al dan niet in combinatie met een showroompresentatie, waar wie dat wilde de kleding kon bepotelen en van dichtbij bekijken. Maar deels digitaal of niet: de Parijs Fashion Week was weer een hi-ha-happening, compleet met beroemdheden, uitslovers, aanstellers, spektakelshows en besloten feestjes. Omdat het onmogelijk is om alles te noemen, volgen hier in vogelvlucht de belangwekkendste observaties.

Ninamounah Beeld Imaxtree

De ouden en de jongen

Wat ook al opviel in Milaan: de oude garde maakt stilletjes aan plaats voor de jonge. Op de front row zijn de meeste dinosaurussen (op Suzy Menkes en Anna Wintour na) verdwenen, om plaats te maken voor jonge ‘heads of content’ en influencers. Ook de mode is opvallend jeugdig: heel korte rokken en broekjes, loeistrakke catsuits, doorkijkstoffen, petieterige topjes of zelfs helemaal niets onder een blazer.

In de hoop weer net zo mieters hip te worden als Balenciaga en Saint Laurent huren oude huizen jonge ontwerpers in om hun merk af te stoffen (Balmain, Schiaparelli, Lanvin, Courrèges, Givenchy), wat soms (bij laatstgenoemde) niet zo goed lukt. Ondertussen hebben kleine, onafhankelijke labels dankzij sociale media naamsbekendheid opgebouwd en een plek verworven op het officiële Parijse schema (zoals de Nigeriaans-Oostenrijkse Kenneth Ize en de Nederlandse Ninamounah).

Ondanks de zucht naar jong en nieuw werden ook een paar gepensioneerde supermodellen van stal gehaald. Naomi Campbell maakte vele meters, en ook veteranen Carla Bruni, Carmen Kass, Anja Rubik, Natasha Poly en Mariacarla Boscono doken op, zij het zo spaarzaam dat de gemiddelde modellenleeftijd nog steeds heel laag bleef. Ook laag: het aantal ‘plus-size’ modellen, zoals de Amerikaanse Paloma Elsesser en de Nederlandse Jill Kortleve.

Stella McCartney Beeld Imaxtree

De groenen

Vorig jaar verscheen een manifest dat stelde dat alles anders en vooral minder moet in die o zo vervuilende en overspannen mode-industrie; afgelopen modeweken waren desondanks vol, veel en snel. Een paar modehuizen bleven hun groene principes trouw: Marine Serre, koningin van de recycling, toonde jassen van geüpcyclede hand- en theedoeken. Chloé-ontwerper Gabriela Hearst richtte zich op hergebruik en handwerk. Stella McCartney toonde tassen van mylo (imitatieleer van paddenstoelwortel), en gebruikte 63 procent eco-vriendelijke materialen. Het milieubewuste Nederlandse label Botter noemde zijn collectie Global Warning, en showde kleding gemaakt van oceaanplastic en afbreekbare wol en katoen. De paraplu’s en duikbrillen in de show hintten op de klimaatverandering.

Carla Bruni voor Balmain Beeld Imaxtree

De jongens en de meisjes

Sleutelwoord van veel hedendaagse collecties: genderneutraal. Omdat denken in hokjes niet van nu is, en één show veel goedkoper dan twee. Bij Balmain en Givenchy liepen mannen mee, bij Raf Simons, die zijn collectie baseerde op mannenpakken en rock-T-shirts, droegen de heren krek dezelfde rokken en jurken als de dames. Simons’ landgenoot Dries Van Noten hulde zowel mannen als vrouwen in warme kleuren, geknoopte items en franjes. Onze landgenoot Ninamounah maakte sensuele, lichaamsvolgende ontwerpen voor alle seksen, en maakte splitten met bilzicht. Bij Miu Miu waren andogynie, overhemden en chino’s een thema, net als minuscule crop tops.

Chanel Beeld Imaxtree

Louis Vuitton Beeld Vuitton

De modereuzen

Parijs zou Parijs niet zijn zonder zijn prestigieuze grote, oude modehuizen. Chanel showde, nu het vaste showhonk Le Grand Palais wordt verbouwd, in het Grand Palais Éphémère op Place Joffre en toonde een frivole, meisjesachtige collectie vol korte Chanelpakjes, badkleding en een enkele wielerbroek. Christian Dior liet omwille van de anderhalvemeterregel de gebruikelijke locatie Musée Rodin links liggen en week uit naar een XXL-partytent die pontificaal bij de Tuilerieën werd geplant. De modellen waren levende pionnen in Il Gioco del Nonsense en toonden een (jawel) jonge collectie die was gebaseerd op de Slim Look uit 1961, toen Marc Bohan hoofdontwerper was. Saint Laurent showde als gebruikelijk buiten, met de Eiffeltoren als achtergrond. Muze van het seizoen was Paloma Picasso, door ontwerper Antony Vaccarello vertaald in vacuümstrakke catsuits, knappe jasjes met grote schouders en veel rood, wit en zwart – alles gedragen door akelig lijzige modellen op torenhoge wiebelhakken. Hermès showde op een privévliegveld en hield het een stuk chiquer met, zoals altijd, veel leer en handwerk. Hekkensluiter Louis Vuitton koos voor een tijdreisthema en toonde uitbundige looks met moderne versies van historische rokken met panier-effect, gecombineerd met gladiatorboots en glitterjasjes. Een activist van Extinction Rebellion werd met spandoek en al bij de lurven gegrepen en verwijderd.

Lewis Hamilton op Crocs voor Balenciaga. Beeld Imaxtree

Het hoogtepunt

Hooggewaardeerd, overgewaardeerd of overgehypet? Hoe het ook zij: de show van Balenciaga was zonder twijfel het spektakelstuk van de Parijse modeweek. Omdat ontwerper Demna Gvasalia als een van de weinigen werkelijk vernieuwende silhouetten toont, hij goed kijkt naar wat gewone mensen dragen, dat knap sublimeert, exalteert en combineert met de rijke erfenis van het van origine Spaanse huis. Zijn show op zaterdagavond was een geniale gimmick: nietsvermoedende gasten liepen over de rode loper het Théâtre de Châtelet binnen, waar een groot filmdoek hing met daarop... de gasten op de rode loper, onder wie professionele modellen en beroemdheden als Isabelle Huppert, Juergen Teller en Lewis Hamilton die als gelegenheidsmodel fungeerden. Hamilton was zelfs niet te beroerd om een paar grove Balenciaga-Crocs met metalen naamplaatjes aan te trekken. Het leverde een amusant kijkspel op. Droste-effect, lachspiegel en pientere kritiek op de voortdurende hedendaagse blootstelling ineen: het zette toeschouwers op een plezierige manier aan het denken. Ook fijn: toen alle gasten binnen waren werd op het scherm een aflevering vertoond van The Simpsons, waarin Gvasalia ontdekt dat Springfield ‘America’s Most Depressing City’ is, alle inwoners naar Parijs vliegt en de hele familie – Marge, Homer, Bart, Lisa en baby Maggie – de catwalk op stuurt in Balenciaga-kleding.

The Simpsons @ Balenciaga Beeld Simpsons / Balenciaga

À la Alber Het allerlaatste en liefste staartje van Paris Fashion Week vond dinsdagavond om 8 uur plaats, toen 44 collega-ontwerpers (onder wie Iris van Herpen en Viktor & Rolf) de in april van dit jaar aan covid gestorven Alber Elbaz eerden met de Love Brings Love-show, waarin ze de codes van Elbaz vertaalden naar hun eigen handschrift. Het resultaat was een wervelwind van roze, hartjes en strikken. Een lange love train waarmee de modekliek even één grote familie was.

The Simpsons @ Balenciaga Beeld Simpsons / Balenciaga

Mariacarla Boscono in Valentino voor de Alber Elbaz-afscheidsshow. Beeld IMAXTREE.COM

De 'Love Brings Love'-show ter ere van Alber Elbaz. Beeld IMAXTREE.COM

Hermès Beeld Imaxtree

Raf Simons Beeld Imaxtree

Chloé Beeld Imaxtree

Botter Beeld Imaxtree