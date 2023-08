The silent killer

In gesprek met mezelf stond ik onder de douche; tijd, water en gas verspillend. Waarom, vroeg ik mezelf, lukt het je wel om op tijd, of zo goed als op tijd, op een afspraak te komen, maar ben je niet in staat om tijdig te vertrekken naar je werkplek, waar je eigen grote schrijfwerk op je ligt te wachten, samen met alle randklusjes die nodig zijn om het grote werk de ruimte te geven? Waarom moet je nu opeens de krant uitlezen en je nagels knippen en twijfelen wat je aantrekt en heel lang onder de douche staan met vragen waar toch geen antwoord op komt? Wat zou Tony hier van zeggen? Waar is je decision making muscle?

Tony kwam in mijn leven toen ik als 19-jarige ging samenwonen met een jonge man die zo thuis was in het werk van succescoach Tony Robbins dat hij hem Tony noemde. Omdat Tony zijn aanhangers voorspiegelde dat ze alles konden bereiken, had de jonge man besloten dat hij voor zijn 25ste in een kasteel zou wonen, maar voor het zover was ging hij met mij in een bedrijfspand wonen, antikraak, met de grondoppervlakte van een klein kasteel, en in een van de lege kamers met grijsblauwe vloerbedekking en systeemplafond plaatsten we een stereotoren op de grond. Daar luisterden we een maand lang dagelijks naar de cassettebandjes van Tony, die ons uitlegde hoe we succesvol konden worden.

Vele jaren later – ik had Tony’s al te makkelijke wijsheden en het zenuwachtigmakende streven overal het beste uit te halen achter me gelaten, samen met de jonge man – woonde ik met een andere, iets oudere maar toch nog jonge man, een creatief maar worstelend type, en uitvinder van de Teatanic, een thee-ei in de vorm van de Titanic.

‘Altijd als ik naar interviews luister met succesvolle mensen vertellen ze dat ze rond hun 18de Tony Robbins hebben gelezen. Ik wou dat ik dat ook had gedaan. Zo’n achterstand haal je nooit meer in.’

‘Ik heb Tony ook gelezen op die leeftijd’, zei ik, want ik had in die tijd ook Tony’s standaardwerk Stap in je grootsheid bestudeerd.

‘Aha’, zei de man, ‘zie je wel’, want hij dacht dat ik een effectief persoon was.

‘Ik heb anders nooit een Teatanic uitgevonden’, zei ik. En daarbij, hield ik hem voor, hadden al die succesvolle mensen waarschijnlijk meer geld dan gezond was voor de wereld en had ik Tony nooit één woord horen zeggen over zorg voor de planeet of de kloof tussen arm en rijk. Hij adviseerde zelfs zo weinig mogelijk belasting te betalen omdat hij vond dat de rijken zelf wel konden bepalen hoe ze hun macht aanwendden. En dan dat verhaal dat je zelf verantwoordelijk was voor je succes, dat gaf natuurlijk hoop, maar het was tegelijkertijd nogal pijnlijk in een samenleving waar heel veel mensen heel veel minder kansen kregen dan enkele anderen.

En toch, dacht ik, terwijl ik de douche uitzette, is Tony al die tijd bij me gebleven. Hoor ik soms zijn stem in mijn hoofd, die me in een vette oneliner een schop onder mijn kont geeft. Procrastination, the silent killer. Let your frustration be your motivation. The road of someday leads to a town called no place. En de decision making muscle niet te vergeten. Want als je over elk wissewasje twijfelt, kom je nergens. Beperkte waarheden, maar eens in de zoveel tijd hielpen ze me kennelijk wel om onder de douche vandaan te komen. Misschien had hij toch gelijk, de jonge man die spijt had dat hij Tony niet had gelezen. Hij douchte altijd verschrikkelijk lang.