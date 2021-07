The Shiny Shrimps heeft het hart op de juiste plaats ★★☆☆☆

‘Een stel mongolen’, noemt zwemtrainer Matthias (Nicolas Gob) het flamboyante gaywaterpoloteam dat hij verplicht coacht op weg naar de Gay Games in Kroatië. ‘Mensen met het syndroom van Down’, verbetert zijn dochter hem aan de telefoon. In campkomedie The Shiny Shrimps worden talloze vooroordelen en stereotypen gretig bevestigd én aan gruzelementen geslagen, terwijl zwemkampioen Matthias na een homofobe opmerking tegen een verslaggever voor straf de crevettes pailletées (‘glittergarnalen’) naar succes dient te begeleiden.

Dit team bestond echt (co-regisseur Cédric le Gallo was lid) en je merkt hoezeer The Shiny Shrimps in al zijn overdaad het hart op de juiste plaats heeft. Helaas blinkt de uitwerking uit in gemakzuchtige voorspelbaarheid, inclusief noodlottig sterfgeval dat ongetwijfeld echt heeft plaatsgevonden, maar in de film overkomt als wanhoopspoging om op de valreep een stevige scheut drama toe te voegen.