The Secrets of Dumbledore is een hele verbetering ten opzichte van de vorige Fantastic Beasts-film ★★★☆☆

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Het kan raar lopen in de liefde. In hun jonge jaren hadden tovenaars Albus Perkamentus en Gellert Grindelwald een romantische relatie, een paar decennia later zijn het tegenstanders van formaat. Perkamentus (Dumbledore in het Engels), docent op Zweinstein, is de vredelievende van de twee, terwijl dreuzelhater Grindelwald zijn zinnen heeft gezet op zaken als alleenheerschappij, zwarte magie en genocide.

Een van de plezierige aspecten van Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore is de haat-liefdeverhouding tussen de twee toptovenaars, gespeeld door Jude Law en Mads Mikkelsen (die de rol van Grindelwald overnam van de in diskrediet geraakte Johnny Depp). De derde aflevering in de Fantastic Beasts-serie, die zich afspeelt in een door J.K. Rowling geschapen universum van vóór Harry Potter, is een hele verbetering ten opzichte van het vorige deel. Daarin ontnamen opdringerige digitale effecten en een wirwar aan plotverwikkelingen het zicht op de belangrijkste personages.

Dit keer hebben de acteurs weer echt iets te doen, naast rondrennen in een magische wereld vol fabeldieren. Zelfs Eddie Redmayne weet het vlakke karakter van de eeuwig stuntelende hoofdpersoon Newt Scamander wat meer kleur te geven. De aardigste van het stel blijft de New-Yorkse bakker Kowalski (Dan Fogler), die als enige dreuzel (oftewel niet-tovenaar) deelneemt aan Perkamentus’ missie om Grindelwalds machtsgreep een halt toe te roepen.

Jaren dertig

Het verhaal speelt zich af in de jaren dertig. Grindelwald wil in Duitsland worden verkozen tot de nieuwe leider van de tovenaarswereld en is bereid het democratische proces een handje te helpen. Scamander, de zoöloog met zijn koffertje vol dieren, moet dat zien te voorkomen, met hulp van zijn broer Theseus (Callum Turner) en een aantal andere tovenaars. Kowalski hoopt zijn naar Grindelwald overgelopen geliefde Queenie (Alison Sudol) terug te krijgen.

De Engelse filmmaker David Yates, die ook de vorige Fantastic Beasts-delen en vier van de Harry Potter-films regisseerde, houdt de vertelling goed op gang en brengt het bovendien fraai in beeld. Het budget van naar verluidt 200 miljoen dollar is de film aan te zien. Van vechtende broodjes tot een dansend legertje rivierkreeftachtige monsters, de digitale magie mist dit keer zijn uitwerking niet. Zo wordt de wat in het slop geraakte serie weer goed op de rit gezet, al blijft de vraag of de ooit aangekondigde delen 4 en 5 er ook gaan komen. Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore heeft geen open einde, en zou zomaar eens het slot kunnen vormen van dit peperdure filmuniversum.