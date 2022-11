The Seagull van Anton Tsjechov, radicaal bewerkt door het Londense National Theatre, is onverbiddelijk ontroerend

Scène uit 'The Seagull' van het National Theatre. Beeld Marc Brenner/ The National Theatre

De wenkbrauwen van Emilia Clarke zijn een personage op zich. Nu hoeft dat niet te verbazen – het expressieve gezichtshaar van Clarke figureert in tientallen memes en is bijna beroemder dan ‘drakenmoeder’ Daenerys uit Game of Thrones zelf. Maar zie het als warme aanbeveling: wordt het even afzien, de registratie van de voorstelling The Seagull van het National Theatre: hou vol, en kijk naar de wenkbrauwen van Clarke. Die drukken alles uit: de naïeve hoop van haar personage Nina, het grote, smekende verlangen, haar puberale verliefdheid, en, later: de verwoesting, de desillusie, de spijt. De innemende Clarke beschrijft in haar debuut op West End de complete dramatische boog van Tsjechovs Een Meeuw met haar blik.

In dit geliefde generatiedrama uit 1896 staat een oudere, teleurgestelde generatie tegenover het optimisme en de daadkracht van de jeugd, totdat gaandeweg ook hun dromen en ambities omslaan in ontgoocheling. Over de plot hoeft de lezer niet meer te weten dan dat die eindigt met een dode baby en zelfmoord. Daarnaast gaat dit stuk ook over theater; over traditie versus vernieuwing. Deze voorstelling van het Britse National Theatre, die vanaf 17 november in een uitstekende registratie in de bioscoop is te zien, is voor Britse begrippen toepasselijk radicaal.

Dankzij het knappe camerawerk is het close-up smullen van een handvol Britse topacteurs en hun onberispelijke tekstbehandeling. Acteurs als Indira Varma en Robert Glenister peuren puur plezier uit de taal, en dat is maar goed ook, want verder is deze eigentijdse enscenering van regisseur Jamie Lloyd gedurfd sober en statisch. De tien acteurs zitten op plastic groene stoelen in een decor van spaanplaat en spelen hun tekst frontaal op de zaal. Iedereen is voortdurend aanwezig; voeren er twee een gesprek, dan verplaatsen ze simpelweg hun stoeltjes naar het voortoneel. Dat versterkt het gevoel van beklemming: op dit eiland is er geen ontsnappen aan elkaar. De lethargie overheerst, lusteloosheid dreigt. Geen wonder dat de jonge Kostja (Daniel Monks) en Nina niets liever willen dan vertrekken.

In die strenge opzet zouden spanning en drama gemakkelijk kunnen verdampen. ‘The Seagull with Zombies’ ligt op de loer, grapte The Guardian liefdevol. En toch weet deze productie zo te fascineren dat het uiteindelijk hypnotiserend werkt. Dat is te danken aan Tsjechovs tijdloos ontroerende klassieker, aan de frisse bewerking van Anya Reiss die de nodige humor toevoegt, en aan het geraffineerde ambachtelijke vernuft van de acteurs.

En misschien juist ook wel aan deze registratie, waarbij de toeschouwer, anders dan live in het theater, van dichtbij getuige is van een zenuwtrek om een mond of de trilling van een wimper. Of van een paar dynamische, dansende, temperamentvolle wenkbrauwen dus.

Als deze personages, deze acteurs, je na tweeëneenhalf uur tenslotte helemaal naar binnen hebben gehengeld, dwars door het filmdoek het theater in, slaat de ontroering onverbiddelijk toe.