Tom Sturridge als Dream in The Sandman. Beeld Netflix

Als niet-lezer van The Sandman (de stripboekenreeks) en matig kenner van het oeuvre van de Engelse fantasyschrijver Neil Gaiman (zo, het hoge woord is eruit) vonden we de eerste aflevering van de grote nieuwe Netflix-serie The Sandman maar een moeizame affaire. Het is alsof je je voor een avond gezellig bordspelletjes spelen eerst een uur lang in de spelregels moet verdiepen voordat het gezellig wordt. Het oeuvre van Gaiman, waarin hij een eigen versie van de mythologie op een deels herkenbare wereld projecteert, is al moeilijk genoeg te verfilmen. In 2017 werd een poging gedaan met American Gods, waarvan we ooit het eerste seizoen (in 2017) heel geslaagd vonden (maar het tweede seizoen al snel vonden verzanden in obscure onzin en mythische prietpraat).

Het ziet er evenwel goed uit, en tien afleveringen later zijn we blij dat we de rit hebben uitgezeten, want The Sandman is een ambitieuze poging een buitengewoon fantasierijk universum tot leven te roepen, waarbinnen met behulp van een aantal topacteurs mooie worden verteld. De titelfiguur zelf is een van de bijnamen van Morpheus (Tom Sturridge) die, vanuit het dromewijk, ofwel de Dreaming, heerst over onze dromen en nachtmerries. In de wereld van The Sandman is de hel een echte plek en Lucifer een personage (Gwendoline Christie), net als de Dood (Kirby Howell-Baptiste), Kain en Abel en natuurlijk de tweelingzussen Verlangen en Wanhoop.

Visueel valt er veel te halen bij de serie, en ook de vele fans van de stripserie vinden dat er geslaagde beelden zijn gevonden om de getekende wereld van The Sandman tot leven te brengen. In de eerste aflevering wordt Morpheus gevangengenomen door een sterveling, waardoor er een kleine eeuw lang chaos ontstaat in de droomwereld. Als Morpheus eindelijk bevrijd raakt, moet hij op zoek naar zijn vaste attributen, die in de verkeerde handen rampen kunnen veroorzaken, en moet hij zorgen dat een aantal ontsnapte nachtmerries in toom blijven.

The Sandman moet het niet echt hebben van de complexe mythologie die hier wordt opgetuigd; de lol zit er meer in dat elke aflevering een andere wending neemt, en dat er voortdurend Engelse topacteurs in bijrollen (David Thewlis, Stephen Fry en Derek Jacobi, om er een paar te noemen) opduiken, alsof The Sandman de natuurlijke opvolger van Dr. Who is. Als de centrale queeste een beetje is weggesijpeld, komt The Sandman pas goed op gang.

Kijk vooral even de zesde aflevering (‘The Sounds of Her Wings’), een van de beste televisie-uren van het afgelopen jaar. Morpheus gaat op stap met zijn zuster Death in een rondgang onder de sterfelijke mensen, een ervaring die hem vanzelf brengt bij de centrale eenzaamheid in het leven van de onsterfelijken, waartoe hij zelf behoort. Wat zou er gebeuren als hij met behulp van zijn zus een mens onsterfelijk zou maken? Zou dat niet de opening naar een normale vriendschap bieden? De manier waarop dit thema vervolgens ingenieus wordt uitgewerkt, is fantasy op zijn best.

Na tien afleveringen volgt nog een bonusaflevering met twee losstaande verhalen, waaronder een korte animatiefilm van Hisko Hulsing (Dreams of a Thousand Cats), ook bekend van de animatieserie Undone op Amazon Prime. Het geeft aan dat The Sandman ook Black Mirror-achtige potentie heeft voor toekomstige losse afleveringen en films.