The Ruggeds maken met Ghetto Funk Collective het hiphopfeestje van Summer Dance Forever helemaal af ★★★★☆

'Groove' door The Ruggeds & Ghetto Funk Collective tijdens Summer Dance Forever in theater DeLaMar in Amsterdam. Beeld Sjoerd Derine

Zijn de zes dansers van Bot’s Kingdom uit Frankrijk door kunstmatige intelligentie gegenereerd? Zo strak, precies en consequent stram is hun robotmotoriek dat je tijdens Bots daadwerkelijk denkt aan bewegingspatronen van avatars. Tot ze in een flits synchroon ontspannen en menselijke mimiek laten doorschemeren. Om – ping – de geformaliseerde loopjes te hervatten: een perfect choreografie in de hiphopstijl animation.

Na Bots volgt op deze derde theateravond van Summer Dance Forever – een van de grootste hiphop-dansfestivals ter wereld – een luchtig duet uit Philadelphia: breakdance gemixt met het jeugdsentiment van schoolpleinspelletjes.

Het dak van DeLaMar gaat er pas echt af wanneer de Franse groep Sons of Wind komt ‘bouncen’. Met subliem verende techniek buigen de bovenlichamen van negen performers (dansers én dj’s) geraffineerd alle kanten op, terwijl benen als glijmiddel over het grote podium schuiven.

Bounce, symbool voor veerkracht, vertolkt waar Summer Dance Forever graag naar zoekt: de opwinding van een hiphopstijl zo naar het podium brengen dat de eigen(wijs)heid blijft, maar dat met beats, flikkerlichten en ritmisch gescandeerde slogans (‘What what?’) een spannende wisselwerking ontstaat met het publiek. Goed getimede energie groeit zo crescendo naar massale extase.

Wie wil ontdekken wat ‘bouncen’ is, moet HipHop Forever-battle-finalist Lumi Sow – choreografisch brein van Sons of Wind – als maker volgen.

The Ruggeds uit Eindhoven maken het feestje in DeLaMar af, met hun Amsterdamse vakbroeders van Ghetto Funk Collective. Tijdens Groove smelten funk, soul, hiphop en house heerlijk samen in handen van dit achttal. Met gleufhoeden en paraplu’s zorgen ze voor een funky trip van vroeger naar nu; het plezier spat van deze aanstekelijke trip . Dat Groove nog in première gaat – 3 november in Eindhoven – is goed nieuws voor de wintertour langs theaters. Dan is Summer Dance Forever 2023 nog wel online terug te kijken.