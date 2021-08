The Rolling Stones-drummer Charlie Watts (80) overleden

Charlie Watts in 1965. Beeld Getty Images

Dit bevestigt de band dinsdag. ‘Charlie was een geliefde echtgenoot, vader, grootvader en als lid van The Rolling Stones bovendien een van de beste drummers van zijn generatie’, zo schrijft de band in een verklaring.

Watts, in 1941 geboren in Londen, was de oudste van de vier nog actieve leden van The Rolling Stones. Hij kende Mick Jagger en Keith Richards uit Londense rhythm-and-blues-clubs, waar hij vaak drumde. In 1963 werd hij de drummer van de Stones, een halfjaar na de oprichting van de band. Met Watts als drummer groeide The Rolling Stones uit tot een van de succesvolste en populairste bands aller tijden.

Begin deze maand werd bekend dat Watts niet mee zou gaan op de tournee van The Rolling Stones, omdat hij herstellende was van een medische ingreep. ‘Met de repetities die al over een paar weken beginnen is het heel erg jammer. Eerlijk gezegd zag niemand dit aankomen’, liet de band toen al weten.

The Rolling Stones schrijven dinsdag dat Watts vredig stierf, in bijzijn van zijn familie.