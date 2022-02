The Roaring Twenties is een weldoordachte vergelijking tussen de jaren twintig van toen en van nu ★★★☆☆

Tentoonstelling The Roaring Twenties in Museum Kranenburgh. Beeld Michel Claus

‘De feesten waren groter, (…) de zeden waren losser en de drank was goedkoper’, zo schreef F. Scott Fitzgerald in The Great Gatsby. Het is algemeen bekend dat de roaring twenties van de vorige eeuw een dolle boel waren. Het decennium was een jarenlange ‘slutty summer’ om te vieren dat de pandemie, veroorzaakt door de Spaanse Griep, voorbij was. Het is een tijdperk waarvan je makkelijk kunt denken: ik had erbij willen zijn. De titel van de tentoonstelling in Museum Kranenburgh suggereert dat dit kan, want ze heet simpelweg The Roaring Twenties.

Maar, wees gewaarschuwd, verwacht in Bergen geen tijdmachine. Laat de dansschoenen en sigarettenhouder dus maar thuis. Het museum maakte namelijk, met hulp van drie gastcuratoren, een weldoordachte vergelijking tussen de jaren twintig van weleer én die van nu in kunst, design en mode. Dat alles – kort gezegd – onder het motto: toen was het leven turbulent en nu ook. Een dappere onderneming. Onze jaren twintig zijn immers pas net begonnen. Wat levert de vergelijking op?

Soms is het vooral een kwestie van ‘kijk en vergelijk’. Het is heerlijk heen en weer kijken van de dansende en sjansende figuren die Frans Huysmans schilderde (al in 1914, kennelijk toch in twenties-sfeer) naar Raquel van Havers grote schilderij uit 2018 waarop uitbundig wordt gedanst. Het decor verschilt, een danszaal in Bergen versus een bar in Zuid-Amerika, en de stijl en composities lijken onvergelijkbaar, maar de kleuren en hoekige vormen laten toen en nu dicht bij elkaar komen.

Kijk en vergelijk: links Frans Huysmans, rechts Raquel van Haver in Museum Kranenburgh. Beeld Michel Claus

Voor de meer inhoudelijke parallellen moeten we naar andere delen van de tentoonstelling, die over design en mode. De tentoonstelling is namelijk strikt opgedeeld: curator Colin Huizing was verantwoordelijk voor de kunst, ontwerper Wieki Somers koos het design en modeconsultant Liesbeth in ’t Hout de mode.

Dit lijken eigenlijk drie tentoonstellingen, wat jammer is. Honderd jaar geleden werd al tegen zulke indelingen gestreden, denk maar aan Bauhaus. De creaties van Oskar Schlemmer bijvoorbeeld (1999-1943), nu in foto’s bij ‘design’ te zien, hadden evengoed (of beter) bij kunst en mode gepast.

Mode kreeg de grootste museumzaal en dat blijkt terecht. Hier wordt bijvoorbeeld de vrouwenmode van toen, waarin meer bewegingsvrijheid kwam, overtuigend vergeleken met de genderneutrale pakken die Bonne Reijn sinds 2014 maakt. Hier staat ook een spectaculair metersgroot opblaasbeeld dat queeractivist Richie Shazam Khan voorstelt. Waarom eigenlijk? Ik weet het niet, maar ik werd er wel erg blij van.

The Roaring Twenties in Museum Kranenburgh. Op de voorgrond miniaturen van Duran Lantink, daarachter opblaasbeeld Perfect Proportion / Giant Ant van modemerk Ninamounah. Beeld Michel Claus

Het optimisme van toen botst soms interessant met het activisme van nu. Aan de ene kant van een museumzaal is bijvoorbeeld een chique modeshow uit het eind van de jaren twintig gaande (op filmbeeld), aan de andere kant toont ontwerper Duran Lantink (1934) zijn mode in miniaturen, als statement tegen verspilling.

The Roaring Twenties is voor zo’n ‘roerig’ onderwerp opvallend studieus van toon. De jaren twintig van weleer en van nu ontmoeten elkaar niet op een spannend feest van de grote Gatsby, maar in nette museumzalen. De turbulente tijden zijn hier gestold in een laboratoriumopstelling, vol experimentele onverwachte ontmoetingen.

The Roaring Twenties Beeldende kunst, design en mode ★★★☆☆ T/m 3/4 Museum Kranenburgh, Bergen