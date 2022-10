The Rings of Power kruipt steeds meer naar de oer-mythologie uit The Lord of the Rings ★★★★☆

Still uit 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'.

En daar was het dan toch in die achtste en laatste aflevering van The Lord of the Rings: The Rings of Power, tot in den treure beschreven als ‘de duurste serie uit de televisiegeschiedenis’. Kippenvel, authentiek fantasy-kippenvel, omdat alle lijntjes even samenkwamen en we de eerste ringen (check de titel waar het woord ‘rings’ maar liefst twee keer in voorkomt), gesmeed door de elven, zagen liggen. We hadden hier graag nog even het bekende Howard Shore-leitmotif bij willen horen, maar je kunt niet alles krijgen (zeg dat niet tegen de gemiddelde hardcore Tolkienfan, want die willen alleen maar Midden-Aarde volgens authentiek recept). Maar hier waren we dan, een queeste die naar een oprecht emotioneel moment had geleid, waarbij een levenslange liefde voor dat malle epos van J.R.R. weer even een kleine apotheose had.

Op basis van de eerste twee afleveringen schreven we eerder: ‘Voorlopig valt het niet tegen, maar het is onmogelijk te zeggen waar dit allemaal heen gaat’. En gaven we drie afwachtende sterren. Werd de bal in die eerste afleveringen op de stip gelegd, in de laatste drie afleveringen werd de bal vrij overtuigend in het net gejaagd, om een ongepaste metafoor te gebruiken. Voor het voltooide seizoen geven we een enthousiaste vier sterren en zijn we benieuwd naar het vervolg. De opnamen zijn naar verluidt inmiddels gestart, Nieuw-Zeeland is voor Groot-Brittannië ingeruild (dat ook al model staat voor de planeet Andor), maar we zullen nog wel tot begin 2024 moeten wachten om weer naar Midden-Aarde te gaan.

The Rings of Power wist in de tweede helft van het openingsseizoen dichter tegen de oer-mythologie uit The Lord of the Rings aan te kruipen, met steeds vaker knipogen naar de films van Peter Jackson. Figuren en gebeurtenissen die bepalend zijn voor die trilogie (in fantasy-tijd duizenden jaren in de toekomst) kregen steeds meer contouren. Sommige onthullingen liggen nog in het verschiet, andere werden in deze laatste aflevering onthuld. De I see dead people-twist van aflevering 8 (Alloyed) belooft veel goeds voor de toekomstige seizoenen. En wie zich wil laten verrassen door de plot moet maar eventjes analoog gaan leven en internet geheel vermijden om spoilers uit de weg te gaan.

Vanaf de eerste afleveringen was Morfydd Clark als de jonge Galadriel de sterkste troef van de serie en haar relatie met de raadselachtige Halbrand (Charlie Vickers) bleek inderdaad de sterkste doorlopende lijn. Maar gaandeweg voegden zich daar meer interessante figuren bij. Nori Brandyfoot (Markella Kavenagh) is de figuur waarin we nog het meest een vooruitwijzing zien naar de zucht naar avontuur van de hobbits Bilbo en Frodo uit latere avonturen. Als zij aan het slot van dit eerste seizoen de wijde wereld intrekt met haar reusachtige vriend (Daniel Weyman), die in een komeet uit de hemel viel, dan lopen we gevoelsmatig parallel met het slot van The Fellowship of the Ring, als het reisgezelschap uit elkaar valt en iedereen zijns weegs gaat.