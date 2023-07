Cornelius Won Riedel-Clause in ‘The Quiet Migration’.

Carl is een stille jongen, net zo zwijgzaam als zijn ouders. Dat betekent dat er nogal wat onbesproken blijft op de kleine boerderij op het Deense platteland waar hij is opgegroeid. De opvolgerskwestie bijvoorbeeld: zijn vader gaat ervan uit dat Carl de boerderij gaat overnemen, maar misschien ziet zijn zoon wel een andere toekomst voor zich.

Ook zijn afkomst komt zelden ter sprake. Carl (Cornelius Won Riedel-Clausen) is geadopteerd en krijgt langzaamaan meer interesse voor Zuid-Korea, zijn geboorteland. Zijn ouders hebben daar begrip voor. Toch voelt Carl dat het gevoelig ligt. Waarom zou zijn moeder zich anders steeds vaker terugtrekken op haar kamer, geplaagd door onduidelijke kwalen?

Het Deense drama The Quiet Migration behandelt op subtiele wijze vragen rondom adoptie, identiteit en racisme, zonder een gemakkelijk oordeel te vellen. Regisseur en scenarist Malene Choi, zelf geadopteerd, maakte eerder het docudrama The Return, deels gebaseerd op eigen ervaringen. Daarin volgde ze de jonge vrouw Karoline, op zoek naar haar wortels in Zuid-Korea. Waar Karoline zich actief probeert te verzoenen met haar verleden, blijft Carl een wat passieve dromer, iemand voor wie het voorzichtig uitspreken van een plan al een hele overwinning is.

Het middendeel van wat volgens Choi een adoptie-trilogie gaat worden (haar volgende film zal over adopties met tragische afloop gaan) lijkt minder op een documentaire dan het eerste deel, maar blinkt nog altijd uit in rustige observaties. Ditmaal verkent Choi een dorpse gemeenschap waar nauwe familiebanden en tradities het dagelijks leven bepalen. Carl hoort er als vanzelfsprekend bij, zo lijkt het althans, totdat een dronken neef zich op een verjaardagsfeest verspreekt.

Kun je je tegelijk ergens thuisvoelen en er volkomen vreemd zijn? The Quiet Migration onderzoekt het op een even simpele als fantasievolle wijze. Naarmate het verhaal vordert, duiken steeds vaker vreemde elementen op: een Aziatische serveerster die wel of niet bestaat, een meteoriet die in het boerenland is ingeslagen. Die mysterieuze toevoegingen doen soms wat krampachtig aan – alsof een realistisch drama niet spannend genoeg zou zijn, zodat Choi op het laatste moment wat buitenaardse krachten toevoegde. Toch werkt het wel, als aanvulling op alle kalme scènes waarin op het eerste gezicht weinig gebeurt. The Quiet Migration is het verslag van een nauwelijks merkbare aardverschuiving, waarmee Choi laat zien wat het betekent om op jonge leeftijd ontworteld te raken, voor altijd een beetje op drift.