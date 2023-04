‘The Quiet Girl’ is een onthutsende film, juist doordat het leed van de 9-jarige Cáit wordt weggenomen ★★★★☆

Catherine Clinch en Andre Bennett in ‘The Quiet Girl’.

Eerst is er geen warmte in het leven van de 9-jarige Cáit. En dan is het er wel, als het schuchtere en angstige meisje een zomer uit logeren gaat.

Niet het leed, maar juist het wegnemen van dat leed maakt het Ierse drama The Quiet Girl tot zo’n onthutsende kijkervaring. Zonder zich te verliezen in sentiment, toont scenarist en regisseur Colm Bairéad (42) het verschil tussen een kinderleven met of zonder ouderlijke affectie. Sterk geholpen door het spel van debuterend kindactrice en hoofdrolspeler Catherine Clinch, die al genoeg heeft aan haar blik en lichaamstaal om de gebutste aard te suggereren. De bedplassende Cáit staat permanent in de overlevingsstand, ervan doordrongen dat ze geen aandacht moet trekken, niet thuis en ook niet op school. Vader is verbitterd, kil en lomp, moeder zit met haar hoofd bij andere zaken en Cáits oudere zussen gedragen zich wreed, schijnbaar afgestompt door de hardvochtige opvoeding.

The Quiet Girl, dat de rudimentaire opzet kent van een sprookje, speelt zich af op het Ierse platteland van de jaren tachtig. Cáit, over wie iemand in de film beweert dat ze ‘precies zoveel zegt als ze moet zeggen’, is niet het enige zwijgzame personage. Een andere tijd is het hier nog, vol weggestopte gevoelens. ‘Ze eet de oren van je hoofd’, merkt Cáits vader op als hij zijn dochter ook uit financiële nood voor de zomer bij verre familie onderbrengt; er is een nieuw kind op komst, wéér een mond te voeden. Eibhlin (Carrie Crowley) en Seán (Andrew Bennett), een kinderloos stel met goedlopende boerderij, ontfermen zich over de logee. Zij meteen moederlijk en bezorgd, hij eerst afstandelijk en geremd, maar later ook ontwapenend attent: even dat koekje op tafel achterlaten voor Cáit.

Heel geleidelijk kruipt het meisje uit haar schulp, in Bairéads kleinschalige maar uiterst effectvolle debuutfilm, die eerder dit jaar vanuit het niets een Oscarnominatie verwierf voor beste internationale speelfilm. De eerste ooit voor een Iers (Gaelisch) en niet-Engels gesproken Ierse productie, naar de novelle Foster (2010) van Claire Keegan.

Het alledaagse geluk, waarvan Cáit even mag proeven in The Quiet Girl, gaat gepaard met een onderliggend gevoel van doem. Surrogaatouders Eibhlin en Seán dragen (en verbergen) hun eigen leed, dat voel je meteen. En dan is er de tijdelijkheid: de sluimerende notie dat Cáits zomer ook eens voorbij zal zijn.

The Quiet Girl legt de diepe wonden van ouderlijke verwaarlozing op indringende wijze bloot.