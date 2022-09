The Prom wordt met zo veel charme, geestdrift, enthousiasme én talent opgevoerd dat je er onmiddellijk in meegaat ★★★★☆

Het ensemble van The Prom. Beeld Roy Beusker

Toen we met zijn allen midden in de lockdown zaten en de theaters en bioscopen dicht waren, vulde Netflix het gapend gat aan kwalitatief entertainment op met de film The Prom. Gebaseerd op de musical uit 2016 bleek dat een heerlijke schuimtaart met een serieuze ondertoon over onverdraagzaamheid in een Amerikaans provinciestadje. Ergens ver weg in Indiana mag een jong meisje niet naar het jaarlijkse schoolfeest (the prom) omdat ze lesbisch is. En verderop, in New York, besluit een stel uitgerangeerde Broadway-artiesten naar Indiana af te reizen om het arme kind te helpen. Niet uit medemenselijkheid, maar om de eigen reputatie op te vijzelen. Grote stad meets platteland, vrijheid/blijheid meets bekrompenheid: dat is The Prom in essentie.

In de Nederlandse musicalversie van De Graaf & Cornelissen Entertainment wordt onomwonden gekozen voor een Amerikaanse setting. In het heerlijk vileine openingsnummer zien we de artiesten midden op Broadway de recensies van hun net geflopte musical Eleanor (over Eleanor Roosevelt) lezen. Vooral The New York Times is genadeloos: je kunt je beter ophangen dan naar deze show gaan. Waarop ze collectief besluiten naar Indiana af te reizen om de boel daar eens goed op stelten te zetten.

Juliëtte van Tongeren in The Prom. Beeld Roy Beusker

Dat gedoe met het meisje dat niet op haar prom mocht verschijnen, is gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit 2010. Dus aannemen dat alles nu veel liberaler zou zijn, na vier jaar Trump-bewind en een verbod op abortus, is wishful thinking. In de Nederlandse Prom gaat het daarom ook over veel meer dan het opgefokte gedoe over zo’n schoolfeest, maar ligt de nadruk op de worsteling – hoe jong ook – om jezelf te kunnen en mogen zijn. Dat klinkt obligaat en sentimenteel, en dat is het voor een deel ook, maar in dit geval met zo veel charme, geestdrift, enthousiasme én talent opgevoerd dat je er onmiddellijk in meegaat.

De choreografie van Chiara Re is bij vlagen spectaculair (vooral in het nummer Naastenliefde), regisseur Paul van Ewijk heeft vaart en flair in de voorstelling gebracht, die ook de nodige knipogen bevat naar de entertainmentindustrie en de politiek, met dank aan de erudiete vertaling van Jurrian van Dongen.

Leading lady is Pia Douwes als de Broadway-diva op haar retour Dee Dee Allen. Haar entree in het achterlijke stadje is het hoogtepunt van de show. Nog één keer vlammen, nog één keer laten zien dat er maar één ster is: zijzelf. Douwes toont hier wederom haar klasse en bovendien zelfspot. Ook Joke de Kruijf, Dennis Willekens en een erg grappige Barry Beijer hebben ieder zo hun eigen hang-ups als verlopen artiesten. Hier en daar wordt er net iets te veel over de top gespeeld, en vooral bij de mannen is het zangtechnisch nog niet helemaal op orde. Maar Wieneke Remmers is dan weer erg sterk als de oerconservatieve moeder.

En dan dé ontdekking van de avond: de piepjonge Juliëtte van Tongeren, die Emma speelt, het meisje dat gezien wil worden, dat verliefd wil worden. Zij neemt je onbevangen en vol talent mee in haar eigen meisjeswereld, op weg naar volwassenwording, om met zijn allen te eindigen in de grandioze finale: Sta op, en dans!