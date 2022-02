The Power of the Dog is koploper met twaalf Oscarnominaties

Benedict Cumberbatch in The Power of the Dog.

Numeriek gezien gaat Jane Campions The Power of the Dog voorop in de Oscarstrijd, met twaalf nominaties, waaronder die voor beste film. De hele hoofdcast van haar historische drama over giftige mannelijkheid op een ranch in Montana maakt kans op het beeldje. Benedict Cumberbatch voor zijn hoofdrol als de uiterst nare cowboy Phil Burbank, die zijn gevoelens en zijn frustratie botviert op de overige personages, van wie vertolkers Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee en Jesse Plemons zijn genomineerd in de bijrolcategorieën. De Nieuw-Zeelandse Campion (67) maakt kans op zowel de Oscar voor beste regie als die voor beste bewerkte scenario, net als in 1994 voor The Piano (toen won ze de scenario-Oscar). Ook haar cameravrouw Ari Wegner is genomineerd, pas als de tweede vrouw ooit in de categorie voor beste cinematografie.

Ook het spektakel Dune behoort tot een van de grotere kanshebbers bij de 94ste Oscaruitreiking, zo bleek dinsdagochtend bij de bekendmaking van de nominaties. De verfilming van Frank Herberts sf-klassieker is onder meer genomineerd voor beste film, bewerkte scenario, camera, muziek, geluid, montage. De Canadese regisseur Denis Villeneuve ontbreekt wel bij de regisseurs en ook komt geen van de acteurs uit Dune in aanmerking voor een Oscar.

Het coming-of-agedrama Belfast van de Britse acteur en regisseur Kenneth Branagh, over een jongetje dat opgroeit in het Noord-Ierland van de jaren zestig, is zeven maal genomineerd (onder meer voor beste film en beste regie).

Nadat het Zuid-Koreaanse Parasite twee jaar geleden ook buiten de categorie voor internationale speelfilms werd genomineerd (en won), is het nu het Japanse Drive My Car dat dwars door de taal- en landgrenzen breekt. Cineast Ryusuke Hamaguchi kreeg vier nominaties (o.m. beste film, beste regie) voor zijn drama over een toneelregisseur die zijn vrouw verliest, naar een kort verhaal van Haruki Murakami.

In de categorie voor beste actrice zijn genomineerd: Olivia Colman (The Lost Daughter), Kristen Stewart (Spencer), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) en Penélope Cruz (Madres paralelas).

Naast Cumberbatch maken ook Andrew Garfield (Tick, Tick… Boom!) Will Smith (King Richard), Javier Bardem (Being the Ricardo’s) en Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth) kans op de Oscar voor beste acteur.

Ook Adam McKays einde-van-de-wereldpubliekshit Don’t Look Up, Paul Thomas Andersons jeugdfilm Licorice Pizza en Steven Spielbergs bewerking van West Side Story dingen mee naar het beeldje voor beste film, waarvoor in totaal tien titels zijn genomineerd.

In de landencategorie, tegenwoordig bekend als ‘internationale speelfilm’, maken naast Hamaguchi’s Drive My Car ook Paolo Sorrentino’s autobiografische komedie The Hand of God en Joachim Triers romantische komedie The Worst Person in the World (tevens genomineerd voor beste oorspronkelijke scenario) kans op een bekroning. Een andere opvallend vaak en historisch breed genomineerde titel is Flee. De eerder op Idfa vertoonde documentaire van de Deense regisseur Jonas Poher Rasmussen, die het leven van een Afghaanse oud-klasgenoot en vluchteling tot animatie maakte, kan winnen in de categorie voor documentaire, internationale speelfilm én animatie.

Ook de kolossale Disneyhit Encanto dingt mee, met een nominatie voor beste animatiefilm, en is daarnaast genomineerd voor het beste liedje met de ballade Dos Oruguitas. Studio Disney zond maanden terug enkel dat (minder bekende) liedje in, waardoor het momenteel alle luisterrecords brekende We Don’t Talk About Bruno, uit dezelfde film, geen kans maakt.

Nadat de vorige drie edities zonder presentator werden gehouden, en de kijkcijfers er niet op vooruitgingen, wordt de uitreiking dit keer weer wel door één centraal figuur gepresenteerd. Wie dat wordt, is nog niet bekend.

De 94ste Oscar-uitreiking vindt 27 maart plaats in het Dolby-theater in Hollywood.