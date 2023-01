‘The Playlist’ vertelt veel over de strubbelingen van Spotify, maar heeft een gebrek aan menselijk drama ★★★☆☆

The Playlist

Muziekstreamingdienst Spotify werd in 2006 opgericht en is sinds 2010 in Nederland als app beschikbaar. Twaalf jaar lijkt niet zo lang geleden, maar als je naar de Zweedse dramaserie The Playlist kijkt, over de oprichting van Spotify, heb je het gevoel dat je terug in de prehistorie bent. The Playlist is gebaseerd op het boek Spotify Untold van de Zweedse journalisten Sven Carlsson en Jonas Leijonhufvud, en om het drama een enigszins journalistiek gevoel mee te geven wordt het verhaal in elke aflevering vanuit een ander perspectief verteld. Dat heeft als voordeel dat niet alle aandacht gaat naar Mr Spotify Daniel Ekberg (Edvin Endre), de Steve Jobs van de streamer, minus het charisma dan. In de derde aflevering ligt de focus bijvoorbeeld op een jurist die een dikke baan opgaf om in de frontlinie van de oorlog om de muziekrechten te vechten.

Maar de openingsaflevering (The Vision) gaat over Ekberg, een technerd, die net zo slim als ongeduldig is. Aan het begin van deze eeuw worstelt de muziekindustrie met sleets geworden verdienmodellen en worden labels aan alle kanten belegerd door online muziekpiraten. De belofte van het internet is dat alles voortaan gratis is. De eerste disruptors van de muziekindustrie, in Zweden bijvoorbeeld The Pirate Bay (opgericht in 2003), willen vooral de boel in de hens steken en zijn bepaald niet bezig met de consumentenervaring. Voor technologische perfectionist Ekberg is het ‘product’ van The Pirate Bay, met hun wrakkige site, corrupte bestanden en eindeloze downloadtijd (maar gratis!) niet om aan te zien. Hij ontwikkelt software waarmee alle muziek toegankelijk is, maar de muziekindustrie, hier vertegenwoordigd door Per Sundin, chef van Sony Zweden, ziet de plannen van Ekberg aanvankelijk vooral als een nieuwe piraat aan de horizon.

Alle films en series over de geboorte van techbedrijfen zullen vergeleken worden met The Social Network (2010), de moderne klassieker van regisseur David Fincher en scenarist Aaron Sorkin over het ontstaan van Facebook. En The Playlist is bij vlagen een boeiende serie, maar het niveau waarop Fincher en Sorkin technologie en menselijk drama wisten te verbinden, wordt in het Spotify-verhaal niet gehaald.

Van de afleveringen over de juridische, technologische en financiële strubbelingen steek je heel wat op, en het idee beklijft dat het een godswonder is dat de streamingdienst er ooit gekomen is. Maar het voelt verder allemaal wat institutioneel. En vanuit welk perspectief er ook naar dat wonderkind Ekberg gekeken wordt, het blijft een moeilijk te verdragen type, overigens prima gespeeld door Edvin Endre. Om niet te vergeten dat de komst van Spotify ook een onderdeel van de muziekgeschiedenis is, volgen we Bobbi Thomasson (gespeeld door Zweedse zangeres Janice Kamya Kavander), die erachter komt dat Spotify weliswaar veel kan betekenen voor het verspreiden van je muziek, maar dat je er als kleinere muzikant schandalig weinig aan verdient. In de curieuze en vrij potsierlijke laatste aflevering wordt er naar de toekomst gekeken waarin kennelijk een soort wereldwijde opstand onder muzikanten uitbreekt. Maar ook hier ontbreekt de muziek, waar het ooit om was begonnen.