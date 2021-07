The Painter and the Thief is een intiem portret van een kunstenaar en de dief van haar belangrijkste werken ★★★★☆

‘Helaas hebben we de schilderijen niet gevonden. Het onderzoek is nu gesloten.’ De Tsjechische kunstenaar Barbora Kysilkova (38) slaat de handen voor het gezicht. Het is een van de eerste scènes uit de ontroerende documentaire The Painter and the Thief.

Haar frustratie is invoelbaar: Kysilkova’s twee belangrijkste schilderijen zijn gestolen uit een galerie in Oslo. Op camerabeelden van de galerie zijn twee mannen te zien die met de opgerolde doeken wegsjokken, een houdt met zijn vrije hand een halve liter bier aan zijn mond. Op de bank bij haar Noorse geliefde bekijkt Kysilkova de opnames verontwaardigd: ‘Ze hebben er zelfs touw omheen gedaan!’

Wat ze dan nog niet weet, is dat een van de dieven een vriend van haar zal worden. Sterker nog: haar muze. Dat wist de jonge documentairemaker Benjamin Ree (inmiddels 32) natuurlijk ook niet toen hij in 2015 met zijn cameraploeg Kysilkova’s leven in stapte. Hij was geïntrigeerd geraakt door krantenberichten over de kunstroof.

Bij de Tsjechische schilder vond Ree goud. Kysilkova is bevlogen en fanatiek, vastberaden om haar schilderijen terug te krijgen. Misschien besluit ze daarom een dief in de rechtszaal aan te spreken (de ander komt niet opdagen). Karl-Bertil Nordland (41) vertelt dat hij de schilderijen meenam omdat die ‘zo mooi’ zijn. Hij weet niet waar ze zijn gebleven: ‘Alles die maand is één grote waas.’ Ze spreken af dat ze zijn portret mag schilderen.

En dan ontvouwt zich die onwaarschijnlijke vriendschap tussen de schilder en de dief. Beiden blijken beschadigd, zij door een gewelddadige ex, hij door een traumatische jeugd. Hij vlucht in alcohol en drugs, zij lijkt hem te willen redden. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Terwijl zij hem portretteert, leert hij haar beter kennen. Ook zij heeft een duistere kant.

En ondertussen portretteert regisseur Ree hen allebei. Op een intieme manier, alsof hij ongemerkt bij zijn onderwerpen is ingetrokken, vier jaar lang. Kysilkova’s relatietherapie komt in beeld, Nordlands jeugd wordt doorgelicht. Ree is erbij als de twee onvoorspelbaar zijn, zichzelf in gevaar brengen of volledig overrompeld raken. Dat laatste overkomt Nordland als hij zijn portret voor het eerst ziet. Zijn magere gezicht vertrekt in een gekwelde grimas, eerst is hij sprakeloos, hapt naar adem en woorden, daarna huilt hij. ‘Niemand heeft mij ooit zo kwetsbaar gezien’, zegt hij later. Wij zagen het ook. The Painter and the Thief laat de kracht van vriendschap zien, maar vooral die van portretkunst: in verf en in film.