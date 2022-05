The Opposites laten zien: de Gashouder in Amsterdam is een prima locatie voor ziedende shows

The Opposites in de Gashouder in Amsterdam. Beeld ANP

De Gashouder in Amsterdam heeft een stevige reputatie in het uitgaansleven. Al 25 jaar is de ronde hal de thuisbasis voor het techno-imperium Awakenings en dreunen er ongeveer tweemaandelijks tot het ochtendgloren drums en bassen tegen het cirkelvormige casco. De voormalige opslagplaats aan het Westergasterrein leent zich ook uitstekend voor de hardere muziekstijlen: de grimmige techno wordt nu eenmaal nog mooier als de vierkante ritmes extra galm en echo krijgen, in een ronde, betonnen geluidsbak die zelf bijna een versterker is.

Toch maakt de hal ook uitstapjes als verfijnder cultuurpodium. Het Holland Festival programmeert er jaarlijks. Afgelopen editie werd bijvoorbeeld het verstilde muziektheaterstuk Time van Ryuichi Sakamoto uitgevoerd. En zelfs het Radio Filharmonisch Orkest bespeelde de Gashouder, bij een vertoning van de film 2001: A Space Odyssey in 2012.

Het is eigenlijk vreemd dat de Gashouder niet wat vaker dienstdoet als poppodium. Want Amsterdam heeft een grote behoefte aan een zaal met een capaciteit van een man of drieduizend: precies het aantal bezoekers dat zich in de Gashouder kan verzamelen. De belangrijkste poppodia in de binnenstad, Paradiso en de Melkweg, bieden plaats aan maximaal 1.500 gasten. De stap naar de grotere zalen is daarna gelijk een reuzensprong: de Afas Live is goed voor vijfduizend bezoekers, de Ziggo Dome voor 17 duizend. In steden als Utrecht en Tilburg zijn die tussenzalen met ruimte voor tweeduizend tot drieduizend man wel voorradig, dus ziet Amsterdam geregeld grotere artiesten aan zich voorbijgaan, voor wie 1.500 te weinig is en vijfduizend te veel.

Beeld ANP

Dan zou je denken: gooi die poorten van de Gashouder vaker open. En dat gebeurt nu, in ieder geval deze maand. De komende weken programmeert Mojo een aantal concerten, van het Londense trio Above & Beyond tot De Staat en de Belgische rockband Balthazar. En het afgelopen weekend veranderde de Gashouder in een hiphoptempel, met drie uitverkochte shows van het hiphopduo The Opposites.

Bij de eerste van die shows blijkt dat de rauwe fabriekshal het goed doet als podium voor nu net deze band. In de eerste plaats omdat Willem de Bruin en Twan van Steenhoven graag een stevig feest vieren. Zeker bij hun huidige comeback, die het duo nieuw leven moet inblazen. The Opposites, die in 2014 uit elkaar gingen, speelden legendarische festivalshows en legden op bijvoorbeeld Lowlands in 2013 de grootste tent Alpha in de as, met zeer opzwepende feeststarters en een show die het publiek aan de haren meesleepte.

Beeld ANP

In de Gashouder kan dat kunstje worden herhaald, ook omdat de arena voor het podium zich goed leent voor maximale publieksparticipatie. De bezoekers staan vanwege de ruimte opgesteld in een cirkel, en dat voelt al als een soort slangenkuil nog voor de show is begonnen. Als de band daarna begint met de bekende hosspelletjes – ‘Allemaal: línks, réchts’ – kan vrijwel niemand zich daaraan onttrekken. Wanneer The Opposites hun grote hits inzetten, schreeuwt de hele Gashouder hartstochtelijk mee. ‘Sukkel voor de liefde, koning in de discotheek.’

Het geluid helpt ook. De Gashouder is akoestisch een moeilijke zaal, en een show van bijvoorbeeld de band Editors in 2013 verzoop in de holle echo. Maar nu helpt die de beats en bassen van The Opposites juist. De band werd mede zo geliefd en groot vanwege hun bijzondere klankcombinatie, van raps met keiharde trance en gabber. En die slaat hard tegen de betonnen koepelwanden. De hit Dom, Lomp en Famous krijg de allure van een slotact op een dancefestival, net als natuurlijk de afsluiter Thunder, een eerbetoon aan het gabberfeest Thunderdome. De zaal ontploft bij de gillende lasers, snoeiharde techno en ontwapenende, oergrappige teksten: ‘De hele nacht, we gaan thunder. Breek het af, we gaan thunder. Dit is waarvoor ik besta.’

Het is de vraag of de Gashouder met een goed akoestisch plan ook de wat minder brute concerten aankan, de komende weken. Maar de ziedende shows van The Opposites hebben in ieder geval laten zien dat de zaal een feestelijke aanwinst kan zijn in het Amsterdamse aanbod.