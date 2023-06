The Omnichord Real Book is Meshell Ndegeocello’s beste album tot nu toe ★★★★☆

Dertig jaar geleden maakte de muziekwereld kennis met de toen 24 jarige bassist en componist Meshell Ndegeocello. Een zwarte queer artiest zoals de popmuziek die nog nauwelijks kende. Haar debuutalbum Plantation Lullabies bevatte Prince-achtige futuristische funk, rap en en jazzexercities, die ze op later werk verder uitwerkte.

Inmiddels is de uit Washington afkomstige Ndegeocello 54 en toe aan haar dertiende en voorlopig beste album, tevens het eerste dat ze maakte voor het vermaarde Blue Note-label. De albumtitel The Omnichord Real Book verwijst naar het plastic elektronische instrument uit de jaren tachtig waarop ze thuis op haar zolder schetsen van de meeste nieuwe nummers uitprobeerde. Je hoort het typerende geluid meteen al in het eerste nummer Georgia Ave, waarna een keur aan muzikanten haar bijstaan in de achttien nummers die Ndegeocello zelf componeerde. Geen covers dit keer, maar louter eigen werk dat muzikaal alle kanten op schiet.

Funk, kosmische jazz, afrobeat, pop en gospel komen in 72 minuten voorbij, te veel om in één keer te behappen. Hart van het album is het al eerder verschenen Virgo, een door haar bassynthesizer gedragen suite waarin de harp van Brandee Younger floreert. Opvallend zijn de vele jazznamen die voorbijkomen. Trompettist Ambrose Akinmusire (heel fraai in Burn Progression), gitarist Jeff Parker (mooie solo in Clear Water) en Joel Ross (gaat lekker los op vibrafoon in Vuma) dragen bij aan het caleidoscopische geheel, zonder dat ze de muziek helemaal naar de jazz trekken.

Elk nummer heeft nadrukkelijk een eigen karakter en sfeer. Van West-Afrikaanse dansmuziek in Vuma naar oude folk in Hole in the Bucket hoor je invloeden terugkomen. Misschien wil ze net iets te veel, en zou ze haar ideeën soms net wat verder moeten uitwerken. The 5th Dimension (waarvoor de vocale jarenzestigband met die naam tot inspiratie diende) komt net niet lekker van de grond. Maar imponerend klinkt het allemaal wel.

Meshell Ndgeocello The Omnichord Real Book Pop ★★★★☆ Blue Note/Universal