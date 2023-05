‘The Natural History of Destruction’ biedt een unieke blik in de destructieve uithoek van de menselijke ziel ★★★★☆

‘The Natural History of Destruction’ van documentairemaker Sergei Loznitsa.

Ze laten zich met terugwerkende kracht kijken als stilte voor de storm, de reeks vredige beelden waarmee de Oekraïense film- en documentairemaker Sergei Loznitsa zijn uit beeldarchieven samengestelde documentaire The Natural History of Destruction begint. Vóór de bommen vallen zien we een boerendorpje waar muziek op straat wordt gespeeld. Er is een kuststadje waar deftige mensen met elkaar dansen in de buitenlucht. Die mensen hebben het goed – zoals velen het tegenwoordig ondanks allerlei spanningen in de wereld óók goed hebben, ben je geneigd te denken.

Loznitsa is het schoolvoorbeeld van een filmmaker die zijn publiek aanmoedigt zelf verbanden te zoeken tussen zijn commentaarloze beelden. Hij mag inmiddels de grootmeester van de archiefdocumentaire worden genoemd: niemand die zo diep duikt in archieven om oude, veelal voor propagandadoeleinden gebruikte beelden van nieuwe betekenis te voorzien. Onder meer een communistische couppoging in Sint Petersburg anno 1991 (The Event, 2015), de staatsbegrafenis van Stalin in 1953 (State Funeral, 2019) en de massaslachting van 33.771 Joden uit Kyiv tijdens de Tweede Wereldoorlog (Babi Yar. Context, 2021) gingen vooraf aan The Natural History of Destruction.

Over de auteur Berend Jan Bockting schrijft sinds 2012 voor de Volkskrant over film (en soms over videogames).

Loznitsa liet zich ditmaal inspireren door de essaybundel Luftkrieg und Literatur van W.G. Sebald (Engelse titel: The Natural History of Destruction). Daarin komt de vernietiging van Duitse steden tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het voetlicht, de dood van zo’n 600 duizend Duitse burgers en bovenal het gebrek aan de reflectie die nodig is om het trauma onder ogen te zien.

In The Natural History of Destruction valt met de komst van een zeppelin, de motoren unheimisch ronkend, een letterlijke en figuurlijke schaduw over het geluk. We zien hakenkruizen en militaire vliegvelden in opperste staat van paraatheid. De bombardementen volgen ’s nachts, gefilmd vanuit de lucht: een desoriënterende zee van lichtjes, afgewisseld met gefluit, oplichtende flitsen en diepe dreunen – het geluidsdesign van deze documentaire maakt de geschiedenis tot een zintuiglijke ervaring. De onheilspellende muziek van het Cello Octet Amsterdam verleent de haarscherpe historische beelden nog meer urgentie. We zien de nasleep – brand, smeulend puin, mensen op de vlucht met hun huisraad in een bolderkar – en de opbouw van een oorlogsindustrie: mensen die vliegtuigen bouwen en die vliegtuigen volladen met bommen, om weer andere mensen over de kling te jagen.

The Natural History of Destruction ontleent zijn grote kracht aan de keuze om de beelden vrijwel te vrijwaarden van ideologie – Loznitsa toont een speech van een geallieerde generaal, maar we horen óók Hitler oreren hoe de Brits-Amerikaans bommenterreur enkel is te beantwoorden met Gegen-Terror. Daarmee biedt de documentaire een unieke blik in de destructieve uithoek van de menselijke ziel. Dit is oorlog in zijn kale, vernietigende essentie.