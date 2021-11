The Mousetrap biedt geen diepe inzichten, maar het plot zit ingenieus in elkaar ★★★☆☆

Het is het langst lopende toneelstuk ter wereld, maar is het ook goed? The Mousetrap is sinds de wereldpremière in Londen in 1952 bijna 28.000 keer gespeeld. Na een covidonderbreking trekt het weer dagelijks volle zalen. Waar komen al die mensen op af? Dit seizoen kunnen we dat in Nederland bekijken, want REP entertainment (het productiebedrijf van Rick Engelkes) heeft een Nederlandse bewerking gemaakt.

The Mousetrap (de titel is onvertaald gebleven) is een op en top Brits detectiveverhaal van Agatha Christie. Die schreef het aanvankelijk in 1947 als hoorspel voor de radio en herschreef het voor het toneel. Het volgt alle klassieke regels van de whodunit. Een groep mensen raakt ingesneeuwd in een oud landhuis, onder hen blijkt zich een moordenaar te bevinden. Een detective (op ski’s) voegt zich bij het gezelschap en begint iedereen te verhoren.

De populariteit van het stuk hangt volkomen samen met de nog altijd immense populariteit van Christie. Van Poirot tot Miss Marple, haar personages zijn veelal platte karikaturen, maar de plot van het mysterie zit, ook in The Mousetrap, ingenieus in elkaar. De plotwending op het einde is redelijk onvoorspelbaar (ik zag hem in ieder geval niet aankomen).

En ander element dat helpt, is de humor. Ook in deze regie van Jasper Verheugd. Er wordt gespeeld met detectiveclichés en nadrukkelijk niet gemoderniseerd. Het decor is realistisch, de muziek is bombastisch en het acteren van bijvoorbeeld Willeke van Ammelrooy en Roos van Erkel is effectief dramatisch. Dat is het geheim van Christies succes. Niemand verwacht bij haar diepere psychologisch inzichten in de mens, maar gewoon een goede puzzel. En die krijg je.

The Mousetrap Theater ★★★☆☆ Door REP Entertainment, tekst Agatha Christie, regie en vertaling Jasper Verheugd. Met o.a. Frederik Brom, Roos van Erkel, Willeke van Ammelrooy, Xander van Vledder en Danny Westerweel 15/11, Koninkljke Schouwburg, Den Haag. Tournee t/m 27/2.

The Mousetrap van Agatha Christie Beeld Willem van Walderveen

