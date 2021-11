The Many Saints of New York weet het unieke karakter van The Sopranos niet te behouden ★★☆☆☆

The Many Saints of Newark

Voor wie een voortzetting van The Sopranos als een vorm van grafschennis beschouwt, is de openingsscène van The Many Saints of New York eigenlijk wel gepast. Terwijl de camera langs grafzerken zwiert, met daarop de namen van diverse op weinig natuurlijke wijze uit het leven gerukte personages van de tv-serie, is daar de stem van Christopher Moltisanti, het neefje van maffiabaas Tony. Die richt zich nu vanuit de dood tot de kijker, als vertelstem van de film. We gaan terug in de tijd, naar de jaren zestig en zeventig, om te zien hoe Christophers vader, gangster Dickie Moltisanti, zich destijds handhaafde in het maffiamilieu en mogelijk bepalend was voor de latere opkomst van zijn protegé Tony Soprano.

Die keuze voor Dickie (Alessandro Nivola) als het centrale personage in de film pakt niet heel gelukkig uit: al met al een dertien-in-een-dozijnmaffiafiguur, die zijn vertelkracht ontleent aan de schare om hem heen bewegende bijfiguren, van wie we een aantal (op latere leeftijd) kennen uit de serie.

The Many Saints of New York verkent wat nieuw terrein via Dickies zwarte compagnon Harold (Leslie Odom Jr.), die verstrikt raakt in de New Yorkse rassenrellen en als crimineel voor zichzelf wil beginnen. Maar dit zijpad behoudt iets vluchtigs. Het unieke van The Sopranos, waarbij je als kijker gaf om al die abjecte personages, wil hier maar niet intreden. De stoet van verjongde Soprano-personages is wisselvallig: Tony’s onmogelijke moeder Livia krijgt een aardige uitvoering door Vera Farmiga, maar de met zijn toupet worstelende Silvio Dante oogt alsof De tv kantine ermee aan de haal is gegaan.

Toch fonkelt er af en toe iets van de Sopranos-schittering, bijvoorbeeld wanneer Michael Gandolfini in beeld verschijnt als de jonge versie van het personage van zijn vader James, die in 2013 overleed. Dezelfde oogopslag, in een net wat zachter gezicht: alsof je écht naar de jonge Tony kijkt.

En zo verkrijgt The Many Saints of New York nog wel wat emotionele lading, als die Tony op een kruispunt van zijn leven aanbelandt. Een klein beetje balsem voor de ziel van verstokte Sopranos-fans, in een verder overbodige film.