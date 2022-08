The Making of Berlin is een fascinerende voorstelling die je van begin tot eind in de greep houdt ★★★★★

Friedrich Mohr in The Making of Berlin. Beeld Gordon Schirmer

Vlak bij het NS-station van Rosmalen bevindt zich Perron-3, een multicultureel centrum waar behalve een theater ook een filmzaal, bibliotheek, dependance van de afdeling Burgerzaken en een consultatiebureau zijn gevestigd. Perron-3 is deze week ook de locatie waar Festival Boulevard zich deels afspeelt, en waar momenteel een briljante voorstelling is te zien, waarover straks meer.

Het zomerfestival verspreidt zich regelmatig over de regio, zoals Rosmalen en in het verleden Vught, maar ook dit jaar is het Zuiderpark aan de rand van Den Bosch het festivalhart. Een prachtplek: lommerrijk gelegen, ruim opgezet met grote en kleine theatertenten en voldoende eigentijdse horeca en terrassen. Midden in de stad heb je dan nog De Parade, het plein vlak bij de Sint-Janskathedraal, waar dit jaar de grote Boulevard-tent staat opgesteld voor muziekoptredens.

De programmering is uitermate gevarieerd: van interactief jeugdtheater tot maatschappelijk geëngageerde streetdance, van teksttoneel tot acrobatiek. Een duidelijke artistieke lijn is er niet, en dat is ook de bedoeling. ‘Voor de leek en de liefhebber. Voor de kunstprofessional en voor het gezin dat een dagje uit gaat. Voor iedere smaak. Voor iedere portemonnee’, zo omschrijft het Bossche festival zijn artistieke identiteit.

Dat klinkt vrijblijvend, maar dat is het niet. Zo is Boulevard coproducent van The Making of Berlin van het Vlaamse gezelschap Berlin. Andere producenten zijn onder meer DeSingel in Antwerpen, Opera & Ballet Vlaanderen en de Berliner Festspiele, een nogal prestigieus gezelschap dus. The Making of Berlin is nu te zien in Perron-3 en hopelijk komend seizoen volop elders in het land. De voorstelling is een stil makende, aangrijpende mix van film, documentaire, theater en muziek.

Berlin heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op het maken van theatrale stadsportretten, vaak met gebruik van film en video tijdens hun voorstellingen. Zo legde de groep van artistiek leider Yves Degryse veel eer in met de spraakmakende productie Zvizdal, over een stokoud Oekraïens echtpaar dat altijd geweigerd heeft zijn huisje vlak bij Tsjernobyl te verlaten. Ook werd een voorstelling over Jeruzalem gemaakt. Toen de groep een paar jaar geleden van plan was een productie over de stad Berlijn voor te bereiden, kwamen de theatermakers bij toeval in contact met de stokoude Berlijner Friedrich Mohr. Hij vertelde hun zijn opmerkelijke levensverhaal.

In het kort: Mohr was in 1945 als jongeman al orkestregisseur – een soort manusje van alles – van de Berliner Philharmoniker, een van de beste orkesten ter wereld. Toen hij doorkreeg dat de Russen in opmars waren en de bombardementen in Berlijn toenamen, bedacht hij met een aantal orkestleden een plan: een deel van Wagners Götterdämmerung (Siegfrieds Trauermarsch) spelen in een aantal bunkers verspreid over de stad en dat concert met veldtelefoons doorseinen naar de radio. Vlak voor de uitvoering in april 1945 strandde het plan, maar de theatermakers van Berlin raakten zo onder de indruk van Mohrs verhaal dat ze zijn droom van een ondergrondse Götterdämmerung alsnog wilden realiseren.

Aldus ontstond The Making of Berlin, een zoektocht naar de mogelijkheden om anno 2020 de dodenmars alsnog op te voeren in de tot bunkers omgebouwde kelders van de Vlaamse Opera in Gent en Antwerpen. Dat alles is gefilmd door Fien Leysen en het levert een documentaire op waarin de ontroerende gesprekken met Friedrich Mohr worden versneden met soms hilarische scènes van vergaderingen op het kantoor van Berlin met twijfelende medewerkers en mistige dramaturgen.

In een diepere laag gaat The Making of Berlin ook over goed en fout in tijden van oorlog. Bij de Berliner Philharmoniker klonk geen protest toen zes Joodse orkestleden werden ontslagen; er werd gewoon doorgespeeld, ook ter ere van Hitlers verjaardag. In een van de mooiste scènes uit de film ontmoet Mohr een oude vriend die ook in het orkest speelde. Aan hem dankt hij de zin die hij zijn leven lang niet zou vergeten: ‘Wij zullen ons niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden.’

Aan theatergroep Berlin danken wij intussen een van de belangwekkendste producties van dit jaar. The Making of Berlin is een fascinerende voorstelling die je van begin tot eind in de greep houdt, halverwege ineens voor grote dramatische verwarring zorgt, vervolgens ingenieus speelt met de vraag ‘wat is fictie, wat is fantasie?’ en ten slotte door de muziek zelf naar een aangrijpend slotakkoord toewerkt. De man, de droom, de dood – dat is het, meer niet, maar allesomvattend.

Festival Boulevard duurt nog t/m 14/8, op tal van locaties. Enkele tips uit het programma: * Infinity Chan door Eva Line de Boer/Het Zuidelijk Toneel. Een vrouw zoekt geborgenheid in de donkere kelders van het internet. * 1 door Oscar Kocken en Lucas de Waard. Zwart-komisch, persoonlijk verteltheater over eenzaamheid. * De volle vuilkar (8+) door Schippers&VanGucht. Vrolijke performance over onze dagelijkse afvalverwerking. * Het Indisch interieur. Nieuw toneelstuk van Bo Tarenskeen. ‘Familietragedie die geen tragedie wil zijn’, met vader en zoon Hans en Mingus Dagelet.