‘The Maiden’ brengt de bikkelharde groeipijnen van tieners teder en empathisch in beeld ★★★★☆

The Maiden

De wereld oogt zacht en diffuus in The Maiden, ook op de lange zomerdag die voor boezemvrienden Colton en Kyle de allerlaatste zal zijn die ze in elkaars gezelschap doorbrengen. Colton (Marcel T. Jiménez) laat zich graag leiden door de wat avontuurlijkere Kyle (Jackson Sluiter). De een volgt altijd de ander, terwijl ze op hun skateboards door de woonwijken van hun Canadese provinciestadje glijden, of zwerven door de nabijgelegen bergkloof.

Soms lijkt het niet hun laatste dag samen, maar hun eerste. Alsof Kyle Colton voor het eerst meeneemt naar dat ene, onafgebouwde huis, en ze voor het eerst samen rondhangen aan het water onder de spoorbrug. Zomaar twee niet bijster interessante tieners, ook dat kun je makkelijk denken.

Over de auteur Kevin Toma schrijft over film in alle soorten en maten, met een speciaal oog voor filmmuziek en een passie voor horror.

Debuterend cineast Graham Foy en zijn voortreffelijke cast, stuk voor stuk nieuwkomers, hebben slechts een tedere scène met een dode kat nodig om dat beeld te doen kantelen en de bijzondere band tussen de jongens voelbaar te maken. Dat dier verdient een eervolle begrafenis, vindt Kyle. Ze bouwen met wat plankjes een vlot, Colton legt er veldbloemen bij, en daar gaat de kat, de rivier op, mee met de stroming. Wie weet waarheen. Een sleutelmoment in een film die de tijd cirkeltjes laat trekken en de grens tussen leven en dood bijna onmerkbaar uitwist.

Wanneer Colton na een tragisch ongeluk in zijn eentje achterblijft, keert The Maiden met én zonder hem naar de plekken van hun vriendschap terug, al is het maar om te speuren naar de graffiti-handtekeningen die Kyle overal achterliet. Misschien dat zijn geest nu ook zelf hier ronddwaalt, ergens tussen rivier en brug.

Het op 16mm gedraaide The Maiden sluit in sfeer en thematiek aan bij het ook al zo intiem-spookachtige Falcon Lake (2022) van Foy’s landgenoot Charlotte Le Bon. De film doet bovendien soms sterk denken aan Gus van Sants Elephant (2003), zeker wanneer de camera traag door de gangen van Coltons middelbare school trekt en met empathie naar de bikkelharde groeipijnen van de tienerpersonages kijkt.

Stilletjes worstelend met zijn verlies zoekt Colton aansluiting bij een cowboyhoed dragende jongen die in veel opzichten de schijnbare tegenpool van Kyle is. Diezelfde Tucker (Kaleb Blough) duikt ook op in het tweede deel van The Maiden, rond de introverte, eenzame Whitney (Hayley Ness). Haar verhaal lijkt zich eerder af te spelen dan dat van Colton en Kyle en vloeit er toch op wonderlijke, prettig ongrijpbare wijze mee samen.

Opnieuw gaat het over verdwijnende en nieuwe vriendschappen. Opnieuw dat onafgebouwde huis. Opnieuw silhouetten in het maanlicht, en dat onheilspellende beeld van mensen die in een keten naar vermiste kinderen zoeken. Zeldzaam mooi, hoe Foy het landschap van zijn eigen jeugd tot een even mysterieuze als melancholieke droomzone heeft getransformeerd.