‘The Lost King’ is ook boeiend voor mensen die niet geïnteresseerd zijn in het raadsel rond koning Richard III ★★★☆☆

The lost king

De naam van de koning moet worden gezuiverd. Hij was helemaal geen gewetenloze tiran. Een bochel had-ie ook niet. Het toneelstuk dat Shakespeare over hem schreef? Pure laster. En wie meent dat het lichaam van Richard III nooit meer gevonden zal worden, omdat het in 1485 volgens de officiële lezing in een rivier werd gekieperd, heeft zich in de luren laten leggen. De waarheid is dat Richard in Leicester begraven ligt. Onder een parkeerplaats.

Ziedaar de obsessie waarmee de gescheiden, op haar werk ondergewaardeerde Philippa Langley weer richting in haar leven vindt, in het op een waargebeurd verhaal gebaseerde The Lost King. Of eigenlijk moeten we niet ‘een’ maar ‘háár’ verhaal zeggen, precies zoals de film zichzelf corrigeert in de openingstitels. Regisseur Stephen Frears wil het beter doen dan de bobo’s van het gemeentebestuur en de universiteit van Leicester, die in 2012 door Langley werden overgehaald om de parkeerplaats af te graven en zich het project vervolgens toe-eigenden. Pijnlijk zijn de scènes uit The Lost King waarin Langley, door Sally Hawkins vertolkt met een innemend mengsel van stress en vasthoudendheid, door de mannen wordt weggemoffeld als onbelangrijke amateurarcheoloog. En dat terwijl zij het hele project in gang zette.

Dat is hoe Frears, samen met scenaristen Steve Coogan en Jeff Pope, The Lost King brengt: als een verhaal over seksisme en desinformatie dat ook boeiend en relevant is voor mensen die het een worst zal wezen of er daadwerkelijk een oude koning onder die parkeerplaats ligt. Na de première van The Lost King protesteerde de universiteit van Leicester tegen de manier waarop medewerkers werden afgeschilderd. The Lost King zou zich schuldig maken aan dezelfde zwartmakerij die Richard III zo’n vreselijke reputatie had bezorgd. Waarop Frears en Coogan (in de film gemoedelijk opdravend als Langley’s ex) aan hun standpunt vasthielden.

Als buitenstaander zul je het nooit zeker weten. Frears (Philomena) krijgt je in elk geval makkelijk aan Langley’s zijde, al went het nooit helemaal dat koning Richard eveneens meedoet, als Langley’s imaginaire vriend met kroon en paard. Dat lijkt vooral een foefje om het relaas sjeu te geven, maar de mix tussen drama en magisch realisme loopt stroef. Dan was een documentaire over de verloren koning, zonder cameo’s van de vorst zelf, toch interessanter geweest.