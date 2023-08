‘The Last Voyage of the Demeter’ is niet erg origineel, maar toch ook niet onaardig ★★★☆☆

Corey Hawkins in de rol van Clemens in ‘The Last Voyage of the Demeter’.

‘There is something out there’, zegt iemand aan boord van een zeilschip op reis van het Bulgaarse Varna naar Londen – een zinnetje dat gevoelsmatig in honderden eerdere griezelfilms is uitgesproken, natuurlijk pas wanneer het te laat is. En toch is dit geen onaardige verfilming van het hoofdstuk uit Bram Stokers Dracula waarin de graaf zich als verstekeling aan boord van een vrachtschip tegoed doet aan de bemanning, onder meer omdat het monster zich hier gedraagt als strompelend dier, dat plots toeslaat als z’n prooi dichterbij komt. Alien op een zeilschip, dus. Weinig origineel, wel sfeervol en doelmatig.