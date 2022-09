The Last of Us Part 1 is een oogverblindende maar overbodige remake ★★★☆☆

The Last Us wordt terecht beschouwd als een van de grote klassiekers. Beeld Naughty Dog

Wie wil weten of The Last of Us Part 1 het spelen waard is kan de recensies erbij pakken van de game The Last of Us, uit 2013. Of nog beter: de besprekingen van The Last of Us Remastered, van een jaar later.

The Last of Us, The Last of Us Remastered en The Last of Us Part 1 zijn namelijk drie gezichten van dezelfde game: het origineel, een technische update en update 2.0. Alle drie vertellen ze het verhaal van het tienermeisje Ellie en haar getroebleerde begeleider Joel en hun trektocht door een Amerika terwijl ze worden belaagd door zombies en overlevenden met minder frisse bedoelingen.

In 2014 werden er vraagtekens gezet bij de nieuwe, ‘remastered’ uitvoering van The Last of Us, een game die toen nog geen jaar uit was. Diezelfde vragen rijzen opnieuw op rond The Last of Us Part 1, die weliswaar negen jaar na het origineel en acht jaar na de remaster verschijnt, maar toch niet aan de zweem van overbodigheid kan ontsnappen.

En dan moet je sommige gamers al helemaal niet de bek openbreken over het prijskaartje dat aan The Last of Us Part 1 hangt. Sony rekent voor het spel op een cent na 80 euro. Dat is de hoofdprijs vragen voor een oude game waarin vooral veel kosmetisch vernieuwing is gestopt, maar waaruit ook een groot onderdeel gesloopt – de mogelijkheid om deel te nemen aan online wedstrijden tot acht spelers in settings van het spel.

Korte levensduur

Het is de makke van games: het worden al snel museumstukken. Niet omdat ze zo bijzonder zijn dat het Rijks of het Stedelijk ze in hun collectie opnemen. Maar simpelweg omdat de hardware – de apparatuur – om ze te spelen niet meer te koop is.

Films en muziek hebben dankzij de digitalisering het eeuwige leven. Games als enige digitale kunstvorm niet. De bits en bytes zijn er vaak nog wel, maar de pc’s en spelcomputers waarvoor ze werden geprogrammeerd niet meer, of ze bestaan alleen nog als verzamelaarsobject. Een console als de PlayStation en de Xbox zingt het gemiddeld vier tot zes jaar uit, dan is er alweer een nieuw model, met nieuwe technologie.

Er zijn games die aan de mestvaalt van de geschiedenis ontsnappen. Studio’s en uitgevers brengen dan een uitvoering uit gebruik maakt van de nieuwe technologie. Meer pixels, meer polygonen, meer power.

Dat gebeurt niet altijd louter omdat de games zo fantastisch zijn. Een remake, remaster, enhanced edition, definitive edition, director’s cut, of welke andere term de marketingafdeling dan ook mag verzinnen, is soms ook domweg een makkelijkere manier om geld te verdienen dan een heel nieuw computerspel te maken.

In The Last of Us Part 1 ogen personages levensecht. Beeld Naughty Dog

Klassieker

Over een ding zijn vriend en vijand het eens: áls er een game is waarvan we willen dat toekomstige generaties gamers die ook moeten kunnen spelen is dat wel The Last of Us. De titel is niet zonder gebreken, maar is absoluut een klassieker.

De game verscheen in 2013, nog geen tien jaar terug, maar in gamestermen is dat een eeuwigheid geleden. De PlayStation 3 bestaat niet meer: Sony zette de productie in mei 2017 stop. Dreigde The Last of Us daarmee ons voor altijd te ontvallen?

Nou, nee. Want al in 2014 bracht Naughty Dog The Last of Us Remastered uit, een versie opgevoerd voor de PlayStation 4. Die game doet het evenwel ook uitstekend op de jongste generatie van Sony’s spelcomputer.

Sterker nog: de Remastered is onderdeel van een welkomstpakket aan games dat Sony al twee jaar schenkt aan kopers van een PlayStation 5 die ook een abonnement nemen op zijn olinedienst PlayStation Plus.

The Last of Us Part 1 is ondanks de verbeteringen hier en daar grotendeels een nieuwe lik verf over een oude game. Het contrast met de versie voor de PlayStation 3 is oogverblindend; het verschil met de Remastered-uitvoering geeft een gevoel van overbodigheid.

De bediening van de game is in alle drie versies vrijwel gelijk: alles bij elkaar is opgeteld en afgetrokken speelt Part 1 niet veel anders. Dat Naughty Dog spreekt van een ‘remake’ is onbegrijpelijk. Behalve voor gamers met een visuele, auditieve of motorische handicap: de studio heeft allerlei foefjes toegepast die deze groep meer laat meekrijgen en genieten van de game.

Part 1 lijkt toch vooral een ‘goedkope’ manier (voor Sony en Naughty Dog) om te laten zien tot wat voor technisch spierballenvertoon de PlayStation 5 in staat is. Wie The Last of Us – het origineel of de remaster – al eens heeft gespeeld en niets ziet in een hernieuwde kennismaking kan Part 1 links laten liggen.

Wie de game nog niet heeft gespeeld en het geluk heeft een PlayStation 5 op de kop te tikken krijgt met Part 1 van een kaskraker de beste uitvoering in handen. Die is misschien niet elke cent waard is van de vraagprijs van 79,99 euro – maar wel véél centen.

Het 'voorafhoofdstuk' Left Behind, eerder uitgebracht als downloadable content, is ook in een nieuw jasje gestoken en aan The Last of Us Part 1 toegevoegd. Beeld Naughty Dog