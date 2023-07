‘The Integrity of Joseph Chambers’ weet fascinerend de sfeer van sluimerende catastrofe te scheppen ★★★★☆

Clayne Crawford in ‘The Integrity of Joseph Chambers’.

Familieman Joseph, werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij, wil er voor zijn vrouw en kinderen kunnen zijn als de wereld naar de knoppen gaat. Hij wil in slechte tijden herten kunnen doodschieten, ze villen en thuis in de vriezer kunnen leggen, zodat er genoeg te eten is. Hoe die vriezer na de apocalyps aan stroom moet komen, zoals iemand hem in The Integrity of Joseph Chambers voorlegt, daar heeft Joseph verder niet over nagedacht. Het redden van zijn gezin, mocht het ooit nodig zijn, begint en eindigt vooralsnog bij dat ene clichébeeld van hemzelf als manhaftige jager.

Cineast Robert Machoian (The Killing of Two Lovers) introduceert zijn held als een kerel die je lastig serieus kunt nemen, maar Joseph (Clayne Crawford) probeert dat (zelf)beeld drastisch bij te stellen. Deze vroege ochtend zal hij voor het eerst in zijn leven op jacht gaan, zonder enige ervaring, helemaal alleen, in het privébos van vriend Doug (Carl Kennedy). Voorafgaand aan de trip scheert hij zijn baardje weg, zodat er alleen een masculiene jarenzeventigsnor overblijft. Echtgenote Tess (Jordana Brewster) wil hem tegenhouden, maar Joseph laat zich niet ompraten. Hij leent Dougs pick-up en geweer, en gaat op pad.

Over de auteur

Kevin Toma schrijft over film in alle soorten en maten, met een speciaal oog voor filmmuziek en een passie voor horror.

Fascinerend hoe The Integrity of Joseph Chambers, door filmmuseum Eye uitgebracht in de zomerreeks Previously Unreleased, je relatie tot Joseph bespeelt. De vrijheid en onafhankelijkheid die hij in het bos hoopt te vinden, zitten alleen in zijn hoofd: kijk alleen naar het beeldformaat (4:3) dat Machoian en cameraman Oscar Ignacio Jiménez hebben gekozen, en dat de druilerige boslandschappen meteen iets kraps en kils verleent. Filmcomponist William Ryan Fritch hoeft maar een luguber basklarinetje te leggen onder Peter Albrechtsens uitgekiende sound design (windgeruis, een eenzame kraai) om een sfeer van sluimerende catastrofe te scheppen. Nee, deze vent weet echt niet waar hij aan begint.

Tegelijkertijd neemt hoofdrolspeler Crawford je met zijn fantastische spel stiekem toch in voor Joseph, ook in de scènes waar hij zichzelf aan kinderlijke heldenfantasieën overgeeft. Staat-ie daar tussen de bosjes te doen alsof hij een honkbal- of musicalster is (‘I am the mustache man / King of the mountain, here I stand’), op de soundtrack begeleid door publieksgejuich en marcherende trompetjes. Tegen de tijd dat alles misloopt voor Joseph, denk je net zo makkelijk ‘eigen schuld, dikke bult’ als dat je erg met hem te doen hebt. Hopeloos verstrikt in mannenbeelden, diep in het bos: wat kan hem dan nog redden?

The Integrity of Joseph Chambers Drama ★★★★☆ Regie Robert Machoian Met Clayne Crawford, Jordana Brewster, Michael Raymond-James, Carl Kennedy 96 min., in 23 zalen.