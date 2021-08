The Hidden Life of Trees is een inspirerend portret van een idealistische boomkenner ★★★☆☆

Daar staat Peter Wohlleben, sinds zijn bestseller Het verborgen leven van bomen uit 2015 een begrip onder natuurliefhebbers, op de Noorse berg Fulufjället naast de illustere Old Tjikko, een eenzame spar van bijna 10 duizend jaar oud. Het is een mooi, haast magisch moment, niet in de laatste plaats vanwege Wohllebens kurkdroge commentaar. Dit boompje heeft meerdere klimaatveranderingen overleefd, zegt hij. ‘Alleen een motorzaag zou teveel zijn.’

De missie van de Duitse boswachter annex schrijver: de mensheid er op speelse wijze van doordringen hoe cruciaal bomen zijn voor een gezond, functionerend ecosysteem. En hoe funest de systematische ontbossing van delen van de aarde is als we de boel een beetje leefbaar willen houden.

In de aardige documentaire The Hidden Life of Trees volgt regisseur Jörg Adolph zijn landgenoot op de voet, van tv-talkshow naar lezing en van radio-interview naar een speech tijdens het massale protest tegen de kap van het Hambacher Forst, een bos tussen Aken en Keulen. Hij spreekt even soepel met een schoolklas tijdens een boswandeling als met Koreaanse of Russische journalisten.

Het vertelperspectief van Wohlleben, waarin hij steevast menselijke eigenschappen aan bomen toedicht, vormt ook de rode draad van de documentaire: de auteur spreekt consequent over bomen als ‘sociale wezens’ met een eigen identiteit en eigen doel. Bomen zouden nooit op Trump stemmen, zegt hij op een gegeven moment, want ze zijn wars van egoïsme.

Regisseur Adolph doet zijn best, maar kan niet helemaal voorkomen dat The Hidden Life of Trees af en toe op expliciet didactisch terrein belandt. We horen Wohlleben vertellen over de ingenieuze wijze waarop bomen zich via een ‘wood wide web’ met elkaar verbinden en zien vervolgens getekende lijntjes die zo’n web moeten voorstellen – dat werk. Ook de fraaie beelden in het bos – de camera bevestigd aan een omvallende boom, bedoeld om het gevoel van bomen waarover Wohlleben spreekt zo goed mogelijk tot leven te brengen – laten uiteindelijk niets zien wat de natuurepossen van de BBC niet eerder en beter hebben gedaan. Het stoort niet, daarvoor is de urgente boodschap van Wohlleben zichtbaar te veel aan dovemansoren gericht, maar voegt ook niet zoveel toe aan wat we al kennen – en wat de schrijver reeds heeft gepubliceerd.

Gelukkig maakt het vriendelijke, eloquente en wat olijke voorkomen van de hoofdpersoon veel goed. Als portret van een idealist die ver voorbij zijn eigen behoeften kijkt, is The Hidden Life of Trees geslaagd en inspirerend.