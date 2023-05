‘The Heart Is Asymmetrical’ van Janne Schra is een elegant soort popfunk ★★★★☆

Tien jaar geleden bracht Janne Schra voor het eerst een album onder haar eigen naam uit en sindsdien volgde ze haar ingevingen. Een jazzy onderstroom en soepele zang zijn de hoofdroute, maar de zijwegen waren talrijk.

2021 bracht In de regen: Nederlandstalig, chansonachtig, elegant knipogend naar jazz van een eeuw geleden, goed voor een Edison. Toen het verscheen, wist ze al wat daarna ging komen, namelijk het album dat nu uit is als The Heart Is Asymmetrical: terug naar het Engels, andere muzikanten, synthesizers, een elegant soort popfunk.

Durf los te laten en je intuïtie te volgen, dat is de rode draad, verpakt in een jazzballad die voelt alsof je je behaaglijk uitrekt (High Five), een funky popliedje van Get Lucky-snit (Five Years) of een cover van Ray Davies’ I Go to Sleep, tevens knipoog naar Davies’ Konk-studio in Londen, waar Schra het album deels opnam.

Bij Janne Schra is ook elke tournee anders. De huidige komt in juni nog naar Groningen, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Janne Schra The Heart Is Asymmetrical Pop ★★★★☆ Eigen beheer