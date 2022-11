The Haunted Youth laat de luisteraar lekker zwelgen in mistig geluid ★★★☆☆

Zes singles en een stel goed ontvangen festivaloptredens gingen vooraf aan dit albumdebuut van de Vlaming Joachim Liebens, die als The Haunted Youth sterke, aan de Britse new wave van de vroege jaren tachtig herinnerende liedjes maakt. Mooi die ijzige gitaarlijnen onder zijn enigszins afgeknepen stem. Een combinatie die werkt en Liebens’ liedjes soms aan The Cure laat denken. Dawn of the Freak is een pakkend popalbum geworden, waarop de zes al bekende liedjes een mooie plek krijgen, al spreken de vier aanvullingen net wat minder aan. Maar het is lekker zwelgen in dat wat mistige geluid van The Haunted Youth.

The Haunted Youth Dawn of the Freak Pop ★★★☆☆ Mayway Records