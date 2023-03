‘The General’ is een ongeïnspireerde verfilming van een interessant en complex verhaal ★☆☆☆☆

The General

In 1992 was Portugal in de ban van het proces rondom Maria Teresinha Gomes, die zich twintig jaar lang, in de hoedanigheden van generaal, advocaat en ambassadeur, voordeed als man. Deze identiteit stelde Gomes in staat om zich te verrijken met het geld van anderen, maar naar eigen zeggen nam ze hem vooral aan uit verzet tegen de patriarchale Portugese samenleving. ‘Vrouwen golden als tweederangs burgers’, zei Gomes tegen de rechtbank.

Dit complexe, vanuit allerlei standpunten vreselijk interessante gegeven kreeg met The General (A generala) een bijzonder matige fictionalisering. Zonder enige inspiratie of diepgang volgt regisseur Sérgio Graciano de wederwaardigheden van Maria Luísa Paiva Monteiro (Soraia Chaves), in een halfbakken drama dat zich 158 minuten voortsleept en eigenlijk de lompe montage van een televisie-miniserie is. De hoofdrolspelers doen wat ze kunnen, maar iedere eventuele subtiliteit wordt verwoest door de vette regiestijl en abominabele muziek. De generaal had beter verdiend.