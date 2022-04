The Gaia Hypothesis imponeert bovenal met de muziek en de kostuums ★★★★

Actrice en theatermaker Lindertje Mans (1986) heeft een eigen subgenre in het theater uitgevonden: de eenmanselectro-opera. Na The Life and Death of a Sex Robot, waarin ze het gevoelsleven van een seksrobot bezong, maakt ze nu The Gaia Hypothesis. Wederom kruipt ze lenig in de huid van een aantal niet-menselijke personages. Dit keer: een diepzeevis, een verlaten ruimsonde, een menselijke eicel en de Aarde zelf.

Mans liet zich inspireren door de Gaia-hypothese van de Britse wetenschapper James Lovelock. Deze theorie uit 1969 is typerend voor die tijd van flowerpower. Ze stelt dat de Aarde een organisme op zich is, een zelfregulerend systeem, waarin alles met alles samenhangt. Elk bloemetje en diertje zou een functie hebben. Maar is dat wel zo? Mans laat de ruimtesonde en ‘de eicel van een 36-jarige vrouw’ zich hardop afvragen wat hun functie dan wel is.

Fascinerend materiaal, dat evenwel het gevaar loopt soms wat zweverig te klinken. Maar de muziek en kostuums zorgen voor de nodige theatrale punch. Die laatste zijn van modeontwerpster Anne-Rixt Gast, die Mans van een aantal prachtige, kleurrijke nieuwe huiden voorziet.

Ook de liedjes zijn gepast extravagant. Componist Roald van Oosten ging voor het grote dramatische gebaar. De pompende nummers doen denken aan synthpop van begin deze eeuw. Denk aan: Goldfrapp (ook vanwege de stem van Mans) en de sombere discostampers van Depeche Mode. De kille elektronica benadrukt bovendien een wat meer verstopt, persoonlijker en daarmee aangrijpender thema in de performance. En dat is eenzaamheid. Alle liedjes en personages geven uitdrukking aan een tevergeefse zoektocht naar contact, naar bestaansrecht. Gaia zou voor die connectie kunnen zorgen, maar wat als Gaia niet bestaat? Dan zijn we allemaal niet meer dan een eenmansopera.

The Gaia Hypothesis Theater ★★★★☆ Door Firma Mes en Lindertje Mans, regie Thomas Schoots, compositie Roald van Oosten. 23/4, Theater aan het Spui, Den Haag. Tournee t/m 4/6.

Lindertje Mans in The Gaia Hypothesis Beeld Joris-Jan Bos

