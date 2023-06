‘The Eternal Daughter’, vol ironie en psychologisch inzicht, is spookverhaal en intiem drama tegelijk ★★★★☆

The Eternal Daughter

Alles piept en kraakt in het oude hotel in Wales waar Julie (Tilda Swinton) en haar moeder Rosalind (ook Tilda Swinton) op een mistige novemberavond inchecken. Julie, filmmaker, wil er aan haar nieuwe scenario werken. Ze heeft haar moeder meegenomen, voor de gezelligheid en om haar eens goed in de watten te leggen – al schuilt er nog een reden achter haar uitnodiging, die ze niet vertelt. De nieuwe film van Julie moet over haar moeder gaan.

Het schrijven lukt niet, deels door schuldgevoelens. Rosalind behoort tot een generatie die niet snel gevoelens deelt. Is het fair een film te maken over iemand die liever een enigma blijft? Had Julie haar wel mee moeten nemen naar dit hotel? Vroeger was het een familiehuis, waar Rosalind een deel van haar jeugd doorbracht. Julie hoopte op vrolijke herinneringen, maar het gebouw brengt ook een minder opgeruimd verleden naar boven. Ongewenste souvenirs: bommenwerpers, angst, verlies.

De andere oorzaak van Julies writer’s block is bovennatuurlijk. Julie raakt steeds meer afgeleid door onverklaarbare geluiden, griezelige verschijningen en andere spooksignalen. Ze doet geen oog meer dicht. Hond Louis lijkt ook van slag te zijn. Alleen Rosalind heeft nergens last van, maar die heeft dan ook haar pilletjes om in slaap te vallen.

The Eternal Daughter is een spookverhaal (niet te verwarren met een horrorfilm) in de beste Britse traditie, maar tegelijk ook een intiem, persoonlijk drama. Het is een onverwachte combinatie, maar regisseur en scenarist Joanna Hogg brengt het feilloos samen: de sinistere, tijdloze griezelstemming in het hotel en het ontroerende en herkenbare geworstel van Julie, die haar moeder maar niet met rust kan laten. Hogg voegt er bovendien nog een derde laag aan toe, want haar werk gaat vaak ook over het creatieve proces. Net als in The Souvenir I en II, haar vorige films, keert ze het verhaal soms binnenstebuiten door te laten zien hoe het gemaakt is.

In de twee Souvenir-films was Julie een jonge filmstudent (toen gespeeld door Honor Swinton Byrne, dochter van Tilda Swinton), zoekend naar haar stijl en stem. In The Eternal Daughter heeft ze de middelbare leeftijd bereikt. Ze is kinderloos gebleven, tot verdriet van Rosalind, maar bouwde wel een respectabele carrière op. De film gaat over keuzes, restricties, klasse, rouw en de band tussen moeders en dochters, een mysterieus spel van aantrekken en afstoten. Zo op het oog hebben Julie en Rosalind een probleemloze relatie, maar ook in hun gladgestreken, beleefde omgang komen af en toe kreukels.

Hogg, afkomstig uit de Engelse upper class, maakt autobiografische films zonder navelstaarderig te worden. Ook al verblijft ze in een peperduur spookhotel, Julies twijfels en zorgen zijn universeel. Dat komt door de fijne nuances in het scenario, vol ironie en psychologisch inzicht, door het geweldige spel van Swinton, die moeiteloos een complexe dubbelrol neerzet, maar ook door de zorgvuldige manier waarop het verhaal in beeld is gebracht, als een puzzel die zichzelf legt.