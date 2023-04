‘The English’ is een zeer geslaagde neo-western, die het niet van understatements moet hebben ★★★★☆

Emily Blunt in 'The English'.

De Engelse scenarist en regisseur Hugo Blick zoekt het bepaald niet in het understatement. Hij had eerder succes met series als The Honourable Woman (2014) en Black Earth Rising (2018), met respectievelijk hoofdrollen voor Maggie Gyllenhaal en Michaela Coel. Complexe verhalen met grote vrouwenrollen, en een hang naar melodrama.

In The English (uit 2022, en nu te zien op Disney Plus) richt hij zich op het westen van de VS in de laatste decennia van de 19de eeuw; en daarmee op het genre van de western, dat in zijn ogen een nieuwe invalshoek en een nieuwe manier van vertellen verdient. The English is opgehangen aan het lot van twee mensen die gebukt gaan onder het verleden en die heel even een gezamenlijke missie hebben. Eli Whipp (Chaske Spencer) is een lid van de Pawnee-stam en voormalig verkenner van het Amerikaanse leger, die nu, tegen beter weten in, hoopt dat hij zijn beloning kan ontvangen in de vorm van een stuk land. Dat hij verraden zal worden is zeker, terwijl hij tegelijkertijd ook het respect heeft verloren van zijn stamgenoten, als de overloper die hij was.

Over de auteur

Mark Moorman schrijft voor de Volkskrant over series, fotografie en populaire cultuur.

De onwaarschijnlijke partner op zijn trip is Lady Cornelia Locke (de Britse ster Emily Blunt in de rol van haar leven), die ver van haar adellijke leven in Engeland op een nietsontziende wraakexpeditie is: op zoek naar de man die haar zoon heeft vermoord. In de loop van de serie wordt duidelijk wat er zich heeft afgespeeld en krijgt haar doorzettingsvermogen steeds meer achtergrond. Blick wil duidelijk laten zien dat het zo vaak vertelde verhaal over de kolonisatie van de westelijke staten tot op de dag van vandaag een aantal historische gegevens blijft negeren, met het gruwelijke lot van de oorspronkelijke bewoners voorop.

The English is een zeer geslaagde neo-western, die ook wil laten zien hoe het landschap en zijn geschiedenis aan het eind van de 19de eeuw al tot een onverwoestbare mythe stolden. De opnamen waren in Zuid-Spanje, het woestijnachtige gebied waar in de jaren zestig en zeventig honderden Europese spaghettiwesterns werden gemaakt, met die van Sergio Leone als de bekendste. Blick maakt met The English een eigen versie van de opera-achtige films van Leone (met een muzikale ode aan Ennio Morricone in de soundtrack). Veel scènes zijn gefilmd in het laatste licht van de dag, met de camera vaak laag, zodat de personages tegen de hemel afsteken.

Het verhaal heeft de klassieke vorm van een queeste, waarin elke ontmoeting in dit rechtenloze gebied je redding of je dood kan betekenen. In die zin kan The English vergeleken worden met een serie als The Last of Us, die zelf ook weer teruggrijpt op het klassieke stramien van veel westerns.