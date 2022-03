The Duke is zo'n film met een sociaal hart waarin een charmante stumper held kan worden ★★★★☆

The Duke

Roger Michell (65) stierf praktisch in het harnas, vorig jaar september, een paar weken nadat The Duke in première ging op het festival van Venetië. Het is de allerlaatste film van de in Zuid-Afrika geboren Britse diplomatenzoon, die met de romantische komedie Notting Hill (1999) zijn grootste hit regisseerde.

De bezoekerscijfers van The Duke zullen daar wellicht niet bij in de buurt komen. Maar ook deze oer-Britse komedie, gebaseerd op een waargebeurde schilderijenroof in de jaren zestig, getuigt van Michells talent om het komische en tragische te verenigen. Zo’n film met een goed en sociaal hart, waarin een charmante Engelse stumper uit de lagere klasse tot held kan uitgroeien.

‘Niet schuldig’, pleit Kempton Bunton (Jim Broadbent) als hij voor de rechter staat voor de roof van Goya’s generaalsportret The Duke. Maar het uit de National Gallery ontvreemde schilderij bevond zich wel degelijk in de woning van de pas ontslagen taxichauffeur en ongepubliceerde toneelschrijver, verborgen achter een dubbele kastwand. Bunton stuurde anonieme brieven naar de overheid en tabloids: hij zou het door de staat ‘in nationaal belang’ verworven portret retourneren, mits die staat een even hoog bedrag ophoest voor de kijk- en luistergelden van armlastige Engelse ouderen. Bunton, al jaren druk met nauwelijks opgemerkte petities over deze kijkgeld-queeste, verkoos eerder een celstraf boven het voldoen van de aanmaningen.

De rechtbank-scènes in The Duke zijn zeer amusant, met de in zijn schelmenrol opgaande en soms een tikje clowneske verdachte als middelpunt. Maar Michell legt het hart van zijn komedie in Buntons gemankeerde gezinsleven: dit is een man die het eigen leven geenszins op orde heeft. Vol nobele bedoelingen, maar ook onverantwoordelijk. De mond vol van principes, die zijn als hulp in de huishouding slovende echtgenote (Helen Mirren) zich niet kan veroorloven. Ondertussen scheren hun twee zoons langs de randen van het klein-criminele. Ook loopt er een donker lijntje door het verhaal: een verongelukte dochter, het schuldgevoel van de ouders.

Michell strikte twee ideale hoofdrolspelers: Broadbent, met zijn olijke oogopslag, is zo’n man die je veel - zo niet alles - vergeeft. Maar Mirren kruipt ook onder de huid, mopperend en moegestreden, de wanhoop nabij met deze onmogelijke echtgenoot voor wie ze, soms nog nét zichtbaar, toch nog warme gevoelens koestert.

The Duke mindert wat vaart in het middenstuk, om aan het slot een onverwachte, eveneens waargebeurde en uitermate gewiekst ingepaste wending te nemen. Wie de film gaat zien, doet er goed aan de wikipedia-pagina over de roof vooraf te mijden.