‘The Devil’s Drivers’ is hartverscheurend, meeslepend en hevig uit balans ★★★☆☆

‘The devil’s drivers ’.

Het is 2012 en we zijn in Yatta, een stadje in Zuid-Palestijns territorium, wanneer het als wervelende actiethriller vermomde deel van deze documentaire in volle vaart begint. Hamouda – hij verschijnt net als de andere hoofdpersonages in The Devil’s Drivers alleen met zijn voornaam in beeld – vertelt dat hij zich voelt als ‘een soldaat op weg naar het front’ terwijl hij op hoge snelheid door de woestijn rijdt. Links ligt Israël en rechts Palestina, zegt hij tegen de camera, terwijl hij met een mobiele telefoon aan zijn oor ook nauwlettend de horizon aftuurt, op zoek naar sporen van het Israëlische leger.

Hamouda werkt samen met zijn neef Ismael als chauffeur voor illegale Palestijnse gastarbeiders die zich tegen relatief forse betaling over de grens naar Israël laten smokkelen, waar beduidend beter betaald werk wacht dan thuis. Legaal werken in Israël is voor deze alleenstaande mannen onmogelijk: alleen getrouwde mannen met kinderen krijgen een werkvergunning, mannen zonder familie zijn potentieel terrorist. De smokkelscènes in The Devil’s Drivers behoren tot het beste en opwindendste wat deze documentaire te bieden heeft: je ziet de gefictionaliseerde Hollywoodversie tijdens het kijken eigenlijk al een beetje voor je.

Zie hoe beide neven elkaar op de hoogte houden van patrouillerende militaire jeeps in de omgeving. Hoe de oude Ali de mannen op afstand assisteert en daarmee het voortbestaan van zijn volledige bedoeïendorpje op het spel zet. Hoe duidelijk wordt dat de legervoertuigen in theorie eindeloos veel sneller zijn dan de krakkemikkige autootjes van Hamouda en Ismael, maar dat de neven tóch goede kans maken omdat ze hier elke bocht en elke zandkorrel kennen.

Maar daar blijft het niet bij, in The Devil’s Drivers. Regisseurs Daniel Carsenty en Mohammed Abugeth volgden hun hoofdpersonen maar liefst acht jaar: een periode waarin de levens van de mensen op het doek – en daarmee ook de documentaire zelf – allerlei onverwachte afslagen nemen. Te beginnen met de arrestatie van de neven, meteen al in 2012, gevolgd door een gevangenisstraf van enkele maanden. We zijn getuige van periodes van twijfel: moet het lucratieve smokkelwerk weer worden opgepakt of omarmen ze een armoediger, maar veiliger gezinsleven? We krijgen een kijkje in zo’n Israëlisch gastarbeiderskamp, waar Qatarese toestanden blijken te heersen. En we krijgen een terugkerende geschiedenisles van het Israël-Palestinaconflict middels fraaie abstracte animatiebeelden. Hartverscheurend zijn de scènes waarin de oude Ali en zijn buren door het Israëlische leger tot wanhoop worden gedreven vanwege zijn vermeende hulp aan de smokkelaars.

De nietsontziende focus waarmee de documentaire van start ging is tegen die tijd wel volledig verdwenen. De werkelijkheid lijkt op den duur meer met The Devil’s Drivers aan de haal te gaan, terwijl je van de makers mag verwachten dat ze keuzes maken of de tijd nemen om die veranderende realiteit scherp te kunnen blijven duiden. The Devil’s Drivers is grotendeels bijzonder meeslepend, maar ook hevig uit balans.